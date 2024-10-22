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Умер журналист из Екатеринбурга Сергей Медведев
Умер журналист из Екатеринбурга Сергей Медведев - РИА Новости, 22.10.2024
Умер журналист из Екатеринбурга Сергей Медведев
Умер журналист из Екатеринбурга Сергей Медведев, сообщил Свердловский творческий союз журналистов (СТСЖ). РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:39
2024-10-22T17:39
2024-10-22T17:56
екатеринбург
сергей медведев
общество
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Умер журналист из Екатеринбурга Сергей Медведев, сообщил Свердловский творческий союз журналистов (СТСЖ). "Ушел из жизни ветеран свердловской журналистики, член первичной организации ветеранов "Уральского рабочего" Свердловского творческого союза журналистов Сергей Медведев", - говорится в сообщении СТСЖ в Telegram-канале. Профессиональная карьера Медведева связана с несколькими изданиями Екатеринбурга - с журналом "Уральские нивы", который он возглавлял с 1983 по 1998 годы, а также с газетой "Уральский рабочий+ТВ" и многотиражной газетой "За тяжелое машиностроение". "После выхода на пенсию активно приобщился к деятельности первичной ветеранской организации журналистов "Уральского рабочего". Участвовал в успешных поисках знамени "Уральского рабочего", хранившегося в одном из екатеринбургских музеев. Вместе с коллегами организовал журналистское шествие "Бессмертного полка". Друзья и коллеги сохранят память о своем товарище", - добавляется в сообщении.
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екатеринбург, сергей медведев, общество
Екатеринбург, Сергей Медведев, Общество
Умер журналист из Екатеринбурга Сергей Медведев
СТСЖ: умер журналист из Екатеринбурга Сергей Медведев
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Умер журналист из Екатеринбурга Сергей Медведев, сообщил Свердловский творческий союз
журналистов (СТСЖ).
"Ушел из жизни ветеран свердловской журналистики, член первичной организации ветеранов "Уральского рабочего" Свердловского творческого союза журналистов Сергей Медведев", - говорится в сообщении СТСЖ в Telegram-канале.
Профессиональная карьера Медведева связана с несколькими изданиями Екатеринбурга - с журналом "Уральские нивы", который он возглавлял с 1983 по 1998 годы, а также с газетой "Уральский рабочий+ТВ" и многотиражной газетой "За тяжелое машиностроение".
"После выхода на пенсию активно приобщился к деятельности первичной ветеранской организации журналистов "Уральского рабочего". Участвовал в успешных поисках знамени "Уральского рабочего", хранившегося в одном из екатеринбургских музеев. Вместе с коллегами организовал журналистское шествие "Бессмертного полка". Друзья и коллеги сохранят память о своем товарище", - добавляется в сообщении.