https://ria.ru/20241022/mchs-1979225151.html
Жителей Дальнего Востока предупредили об угрозе цунами
Жителей Дальнего Востока предупредили об угрозе цунами - РИА Новости, 22.10.2024
Жителей Дальнего Востока предупредили об угрозе цунами
Четырнадцать городов и несколько десятков населенных пунктов России на территории трех регионов Дальнего Востока подвержены воздействию цунами, мощные волны... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T02:54
2024-10-22T02:54
2024-10-22T10:07
россия
камчатка
курильские острова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789407313_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8ecc9f45f690835dbf404995eb97c084.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Четырнадцать городов и несколько десятков населенных пунктов России на территории трех регионов Дальнего Востока подвержены воздействию цунами, мощные волны могут обрушиться на их побережье со скоростью до тысячи километров в час, предупреждает МЧС России."Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов", — говорится в материалах на сайте ведомства.Спасатели отмечают, что основным поражающим фактором при цунами являются мощные высокие волны, обрушивающиеся на побережье. В МЧС предупредили, что волны распространяются с большой скоростью (от 50 до 1000 километров в час). "Опасность цунами заключается еще и в том, что за первой волной следует, как правило, ряд повторных, более мощных", — пояснили в ведомстве. По данным министерства, интенсивность воздействия цунами на побережье оценивается по условной шестибалльной шкале. К категории "очень сильное" относится цунами в пять баллов. При нем приморские территории затоплены, волноломы и молы сильно повреждены, а крупные суда выброшены на берег. Ущерб велик и во внутренних частях побережья: здания и сооружения имеют сильные, средние и слабые разрушения в зависимости от удаленности от берега, в устьях рек высокие штормовые нагоны воды. В результате воздействия такого цунами имеются человеческие жертвы. Цунами в шесть баллов считается катастрофическим. Отличается полным опустошением побережья и приморских территорий, суша затапливается на значительные расстояния вглубь. Масштабы последствий цунами зависят от разрушительной силы волны, характера и природных особенностей берега и побережья, а также эффективности и своевременности принятых мер по снижению ущерба. "Особенно опасны цунами для поселков, городов и сооружений, расположенных на низменных берегах океана, а также находящихся на вершине заливов и бухт, широко открытых к океану, куда цунами нагоняют большую массу воды, затопляющую устья и долины рек на два-три километра от моря. Цунами могут вызвать затопление обширных территорий морской водой", — заключили в МЧС.
https://ria.ru/20240808/tsunami-1964863651.html
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россия, камчатка, курильские острова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Камчатка, Курильские острова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Дальнего Востока предупредили об угрозе цунами
МЧС России предупредило об угрозе цунами для 14 дальневосточных городов
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Четырнадцать городов и несколько десятков населенных пунктов России на территории трех регионов Дальнего Востока подвержены воздействию цунами, мощные волны могут обрушиться на их побережье со скоростью до тысячи километров в час, предупреждает МЧС России.
«
"Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки
, Курильских островов
, острова Сахалин
и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов", — говорится в материалах на сайте ведомства.
Спасатели отмечают, что основным поражающим фактором при цунами являются мощные высокие волны, обрушивающиеся на побережье.
В МЧС предупредили, что волны распространяются с большой скоростью (от 50 до 1000 километров в час).
"Опасность цунами заключается еще и в том, что за первой волной следует, как правило, ряд повторных, более мощных", — пояснили в ведомстве.
По данным министерства, интенсивность воздействия цунами на побережье оценивается по условной шестибалльной шкале.
К категории "очень сильное" относится цунами в пять баллов. При нем приморские территории затоплены, волноломы и молы сильно повреждены, а крупные суда выброшены на берег. Ущерб велик и во внутренних частях побережья: здания и сооружения имеют сильные, средние и слабые разрушения в зависимости от удаленности от берега, в устьях рек высокие штормовые нагоны воды. В результате воздействия такого цунами имеются человеческие жертвы.
Цунами в шесть баллов считается катастрофическим. Отличается полным опустошением побережья и приморских территорий, суша затапливается на значительные расстояния вглубь. Масштабы последствий цунами зависят от разрушительной силы волны, характера и природных особенностей берега и побережья, а также эффективности и своевременности принятых мер по снижению ущерба.
"Особенно опасны цунами для поселков, городов и сооружений, расположенных на низменных берегах океана, а также находящихся на вершине заливов и бухт, широко открытых к океану, куда цунами нагоняют большую массу воды, затопляющую устья и долины рек на два-три километра от моря. Цунами могут вызвать затопление обширных территорий морской водой", — заключили в МЧС.