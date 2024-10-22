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Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 22.10.2024 (обновлено: 14:05 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/mask-1979278232.html
Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине
Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.10.2024
Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине
Американский предприниматель Илон Маск обратил в соцсети X внимание на новость о возможной отправке южнокорейских военных на Украину. "Ситуация, похоже,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:48
2024-10-22T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
илон маск
южная корея
россия
оон
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обратил в соцсети X внимание на новость о возможной отправке южнокорейских военных на Украину. "Ситуация, похоже, обостряется", — написал он. Агентство Рёнхап со ссылкой на правительственный источник ранее сообщило, что Южная Корея рассматривает возможность отправки группы специалистов на Украину для "наблюдения за северокорейскими военными", которые, по неподтвержденным сообщениям, якобы были направлены в зону украинского конфликта. Представитель Северной Кореи при ООН в понедельник уже отверг эти обвинения, назвав их "беспочвенными слухами"При этом ранее президент России Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".
https://ria.ru/20241022/putin-1979262283.html
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979247778.html
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в мире, украина, илон маск, южная корея, россия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илон Маск, Южная Корея, Россия, ООН
Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине

Илон Маск заявил об обострении конфликта на Украине из-за Южной Кореи

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обратил в соцсети X внимание на новость о возможной отправке южнокорейских военных на Украину.

"Ситуация, похоже, обостряется", — написал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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Агентство Рёнхап со ссылкой на правительственный источник ранее сообщило, что Южная Корея рассматривает возможность отправки группы специалистов на Украину для "наблюдения за северокорейскими военными", которые, по неподтвержденным сообщениям, якобы были направлены в зону украинского конфликта. Представитель Северной Кореи при ООН в понедельник уже отверг эти обвинения, назвав их "беспочвенными слухами"

При этом ранее президент России Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИлон МаскЮжная КореяРоссияООН
 
 
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