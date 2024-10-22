https://ria.ru/20241022/mask-1979278232.html

Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине

Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.10.2024

Маск сделал новое заявление о конфликте на Украине

Американский предприниматель Илон Маск обратил в соцсети X внимание на новость о возможной отправке южнокорейских военных на Украину. "Ситуация, похоже,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:48

2024-10-22T11:48

2024-10-22T14:05

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обратил в соцсети X внимание на новость о возможной отправке южнокорейских военных на Украину. "Ситуация, похоже, обостряется", — написал он. Агентство Рёнхап со ссылкой на правительственный источник ранее сообщило, что Южная Корея рассматривает возможность отправки группы специалистов на Украину для "наблюдения за северокорейскими военными", которые, по неподтвержденным сообщениям, якобы были направлены в зону украинского конфликта. Представитель Северной Кореи при ООН в понедельник уже отверг эти обвинения, назвав их "беспочвенными слухами"При этом ранее президент России Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".

https://ria.ru/20241022/putin-1979262283.html

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979247778.html

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в мире, украина, илон маск, южная корея, россия, оон