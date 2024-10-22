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Маск предупредил о риске банкротства США - РИА Новости, 22.10.2024
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00:48 22.10.2024 (обновлено: 05:56 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/mask-1979221534.html
Маск предупредил о риске банкротства США
Маск предупредил о риске банкротства США - РИА Новости, 22.10.2024
Маск предупредил о риске банкротства США
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предупредил о риске банкротства США в случае, если расходы государства не будут сокращены. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T00:48
2024-10-22T05:56
экономика
сша
америка
россия
джо байден
илон маск
камала харрис
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предупредил о риске банкротства США в случае, если расходы государства не будут сокращены."Если не произойдет радикального сокращения государственных расходов, то, подобно человеку, взявшему на себя слишком много долгов, Америка станет фактическим банкротом", — написал Маск на своей странице в Х, ответив на публикацию пользователя, в которой были представлены данные о количестве процентных платежей по госдолгу США. Маск отметил, что проценты по долгу имеют тенденцию быстро поглощать все налоговые поступления, не оставляя ничего на критические нужды.В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.Согласно расчетам РИА Новости на основе данных американского и российского минфинов, государственный долг США при "переключении" финансового года вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов — что на пятую часть больше всей суверенной задолженности России. Госдолг является одной из горячих тем на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241020/musk-1978986544.html
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экономика, сша, америка, россия, джо байден, илон маск, камала харрис
Экономика, США, Америка, Россия, Джо Байден, Илон Маск, Камала Харрис
Маск предупредил о риске банкротства США

США может грозить банкротство, заявил Маск

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предупредил о риске банкротства США в случае, если расходы государства не будут сокращены.
"Если не произойдет радикального сокращения государственных расходов, то, подобно человеку, взявшему на себя слишком много долгов, Америка станет фактическим банкротом", — написал Маск на своей странице в Х, ответив на публикацию пользователя, в которой были представлены данные о количестве процентных платежей по госдолгу США.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Маск отметил, что проценты по долгу имеют тенденцию быстро поглощать все налоговые поступления, не оставляя ничего на критические нужды.
В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.
Согласно расчетам РИА Новости на основе данных американского и российского минфинов, государственный долг США при "переключении" финансового года вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов — что на пятую часть больше всей суверенной задолженности России.
Госдолг является одной из горячих тем на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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ЭкономикаСШААмерикаРоссияДжо БайденИлон МаскКамала Харрис
 
 
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