Маск предупредил о риске банкротства США
США может грозить банкротство, заявил Маск
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предупредил о риске банкротства США в случае, если расходы государства не будут сокращены.
"Если не произойдет радикального сокращения государственных расходов, то, подобно человеку, взявшему на себя слишком много долгов, Америка станет фактическим банкротом", — написал Маск на своей странице в Х, ответив на публикацию пользователя, в которой были представлены данные о количестве процентных платежей по госдолгу США.
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Маск отметил, что проценты по долгу имеют тенденцию быстро поглощать все налоговые поступления, не оставляя ничего на критические нужды.
В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны за следующие 30 лет увеличится до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.
Согласно расчетам РИА Новости на основе данных американского и российского минфинов, государственный долг США при "переключении" финансового года вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов — что на пятую часть больше всей суверенной задолженности России.
Госдолг является одной из горячих тем на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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