https://ria.ru/20241022/maduro-1979436777.html

БРИКС дает надежду на доступ к справедливой экономике, заявил Мадуро

БРИКС дает надежду на доступ к справедливой экономике, заявил Мадуро - РИА Новости, 22.10.2024

БРИКС дает надежду на доступ к справедливой экономике, заявил Мадуро

Объединение БРИКС является центром нового мира, который дает Глобальному Югу надежду на доступ к справедливой и партнерской экономике, заявил президент... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T22:55

2024-10-22T22:55

2024-10-22T23:12

николас мадуро

россия

казань

венесуэла

брикс

в мире

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979437755_0:0:2871:1614_1920x0_80_0_0_f356a78ac9f590c6777c9892ca796699.jpg

МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Объединение БРИКС является центром нового мира, который дает Глобальному Югу надежду на доступ к справедливой и партнерской экономике, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро журналистам по прибытии в Казань, где проходит саммит БРИКС. "БРИКС — это эпицентр новой геополитики, дипломатии, мира и, прежде всего, это надежда на то, чтобы мы, страны Глобального Юга, стремящиеся к развитию, которые на протяжении 200 лет вместе с Боливаром несли флаг равенства и свободы, имели доступ к другой экономике. Экономике, управляемой не на основе санкций, шантажа и гегемонизма, а на основе сотрудничества, подлинно свободной торговли, совместных инвестиций и новых технологий. Мы являемся частью этого мира, нового мира БРИКС", - заявил Мадуро журналистам у трапа самолета. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/maduro--1979435158.html

россия

казань

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николас мадуро, россия, казань, венесуэла, брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году