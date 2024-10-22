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Израиль нанес удар по Бейруту в момент начала пресс-конференции "Хезболлы" - РИА Новости, 22.10.2024
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14:50 22.10.2024 (обновлено: 15:30 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/livan-1979330981.html
Израиль нанес удар по Бейруту в момент начала пресс-конференции "Хезболлы"
Израиль нанес удар по Бейруту в момент начала пресс-конференции "Хезболлы" - РИА Новости, 22.10.2024
Израиль нанес удар по Бейруту в момент начала пресс-конференции "Хезболлы"
Израильские самолеты нанесли несколько ударов по южному пригороду Бейрута в момент начала пресс-конференции главы пресс-службы движения "Хезболлах" Мохаммада... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:50
2024-10-22T15:30
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Израильские самолеты нанесли несколько ударов по южному пригороду Бейрута в момент начала пресс-конференции главы пресс-службы движения "Хезболлах" Мохаммада Афифа, сообщает ливанское национальное агентство NNA."Несколько минут назад вражеские самолеты нанесли удары в районе Гхбейри в южном пригороде в момент проведения пресс-конференции главы по связям со СМИ движения "Хезболлах" Мохаммада Афифа в Раудат аль-Хаура в Гхбейри",- сообщило агентство.
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, в мире, бейрут, израиль
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, В мире, Бейрут, Израиль
Израиль нанес удар по Бейруту в момент начала пресс-конференции "Хезболлы"

Израиль нанес удар по югу Бейрута в момент начала пресс-конференции "Хезболлы"

© AP Photo / Bilal HusseinИзраильский авиаудар по южному пригороду Бейрута. 22 октября 2024
Израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута. 22 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута. 22 октября 2024
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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Израильские самолеты нанесли несколько ударов по южному пригороду Бейрута в момент начала пресс-конференции главы пресс-службы движения "Хезболлах" Мохаммада Афифа, сообщает ливанское национальное агентство NNA.
"Несколько минут назад вражеские самолеты нанесли удары в районе Гхбейри в южном пригороде в момент проведения пресс-конференции главы по связям со СМИ движения "Хезболлах" Мохаммада Афифа в Раудат аль-Хаура в Гхбейри",- сообщило агентство.
Последствия израильского авиаудара по Бейруту - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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8 октября, 19:10
 
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХезболлаВ миреБейрутИзраиль
 
 
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