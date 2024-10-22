https://ria.ru/20241022/livan-1979330981.html
Израиль нанес удар по Бейруту в момент начала пресс-конференции "Хезболлы"
Израиль нанес удар по Бейруту в момент начала пресс-конференции "Хезболлы" - РИА Новости, 22.10.2024
Израиль нанес удар по Бейруту в момент начала пресс-конференции "Хезболлы"
Израильские самолеты нанесли несколько ударов по южному пригороду Бейрута в момент начала пресс-конференции главы пресс-службы движения "Хезболлах" Мохаммада... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:50
2024-10-22T14:50
2024-10-22T15:30
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
в мире
бейрут
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979368365_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_63d2526bc168e6cb4b9ecfd7c3acf2d0.jpg
БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Израильские самолеты нанесли несколько ударов по южному пригороду Бейрута в момент начала пресс-конференции главы пресс-службы движения "Хезболлах" Мохаммада Афифа, сообщает ливанское национальное агентство NNA."Несколько минут назад вражеские самолеты нанесли удары в районе Гхбейри в южном пригороде в момент проведения пресс-конференции главы по связям со СМИ движения "Хезболлах" Мохаммада Афифа в Раудат аль-Хаура в Гхбейри",- сообщило агентство.
https://ria.ru/20241008/livan-1977051099.html
бейрут
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979368365_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_9b13dbfa1e4235a2a1936e9a2d25f9a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, в мире, бейрут, израиль
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, В мире, Бейрут, Израиль
Израиль нанес удар по Бейруту в момент начала пресс-конференции "Хезболлы"
Израиль нанес удар по югу Бейрута в момент начала пресс-конференции "Хезболлы"