https://ria.ru/20241022/livan-1979330981.html

Израиль нанес удар по Бейруту в момент начала пресс-конференции "Хезболлы"

Израиль нанес удар по Бейруту в момент начала пресс-конференции "Хезболлы" - РИА Новости, 22.10.2024

Израиль нанес удар по Бейруту в момент начала пресс-конференции "Хезболлы"

Израильские самолеты нанесли несколько ударов по южному пригороду Бейрута в момент начала пресс-конференции главы пресс-службы движения "Хезболлах" Мохаммада... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:50

2024-10-22T14:50

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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Израильские самолеты нанесли несколько ударов по южному пригороду Бейрута в момент начала пресс-конференции главы пресс-службы движения "Хезболлах" Мохаммада Афифа, сообщает ливанское национальное агентство NNA."Несколько минут назад вражеские самолеты нанесли удары в районе Гхбейри в южном пригороде в момент проведения пресс-конференции главы по связям со СМИ движения "Хезболлах" Мохаммада Афифа в Раудат аль-Хаура в Гхбейри",- сообщило агентство.

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, в мире, бейрут, израиль