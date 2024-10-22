https://ria.ru/20241022/kursk-1979272080.html
Московский имам оценил духовную сплоченность жителей Курской области
Московский имам оценил духовную сплоченность жителей Курской области - РИА Новости, 22.10.2024
Московский имам оценил духовную сплоченность жителей Курской области
Руководитель московской общины "Милость" Марат Алимов после посещения с гуманитарной миссией Курска и распределительных центров отметил духовную сплоченность и... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:33
2024-10-22T11:33
2024-10-22T11:33
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Руководитель московской общины "Милость" Марат Алимов после посещения с гуманитарной миссией Курска и распределительных центров отметил духовную сплоченность и единство жителей региона."У жителей Курска и области высокая моральная, волевая сплоченность и боевой дух. Во время посещения Курска, распределительных центров гуманитарной помощи, встречи с простыми людьми, мы увидели глаза победителей. Удивительное единство местного населения и тех, кто прибывает в регион со всей страны с целью поддержать соотечественников продуктами, теплыми вещами и добрым словом", - рассказал РИА Новости в четверг Марат Алимов.По его словам, в регионе "никого не интересует, кто ты по национальности и вероисповеданию"."Потому что помощь оказывает вся Россия – люди разных верований. В непростые минуты нас волнует только то, что мы жители одной великой страны, на которую позарились непрошеные интернациональные бригады и которых нужно гнать поганой метлой до границы с Украиной и еще дальше без всякого объяснения", - добавил Марат Алимов.Ранее мусульманская община Москвы приобрела автомобиль и передала его ветерану боевых действий для доставки гуманитарной помощи в зону СВО, а также для работы по военно-патриотическому воспитанию детей.-
https://ria.ru/20241009/kursk-1977135931.html
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курск, курская область, россия
Религия, Курск, Курская область, Россия
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Руководитель московской общины "Милость" Марат Алимов после посещения с гуманитарной миссией Курска и распределительных центров отметил духовную сплоченность и единство жителей региона.
"У жителей Курска и области высокая моральная, волевая сплоченность и боевой дух. Во время посещения Курска, распределительных центров гуманитарной помощи, встречи с простыми людьми, мы увидели глаза победителей. Удивительное единство местного населения и тех, кто прибывает в регион со всей страны с целью поддержать соотечественников продуктами, теплыми вещами и добрым словом", - рассказал РИА Новости в четверг Марат Алимов.
По его словам, в регионе "никого не интересует, кто ты по национальности и вероисповеданию".
"Потому что помощь оказывает вся Россия – люди разных верований. В непростые минуты нас волнует только то, что мы жители одной великой страны, на которую позарились непрошеные интернациональные бригады и которых нужно гнать поганой метлой до границы с Украиной и еще дальше без всякого объяснения", - добавил Марат Алимов.
Ранее мусульманская община Москвы приобрела автомобиль и передала его ветерану боевых действий для доставки гуманитарной помощи в зону СВО, а также для работы по военно-патриотическому воспитанию детей.-