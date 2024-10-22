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Кубинские инженеры восстановили электроснабжение 70 процентам потребителей - РИА Новости, 22.10.2024
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21:06 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/kuba-1979426709.html
Кубинские инженеры восстановили электроснабжение 70 процентам потребителей
Кубинские инженеры восстановили электроснабжение 70 процентам потребителей - РИА Новости, 22.10.2024
Кубинские инженеры восстановили электроснабжение 70 процентам потребителей
Кубинские инженеры к рассвету восстановили подачу электричества для 70% потребителей государственной сетевой компании Union Electrica, сообщило министерство... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T21:06
2024-10-22T21:06
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МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Кубинские инженеры к рассвету восстановили подачу электричества для 70% потребителей государственной сетевой компании Union Electrica, сообщило министерство энергетики и горной добычи. "Процесс восстановления Национальной энергетической системы: сегодня утром в 6:00 70,89% потребителей Union Electrica на Кубе имели электроснабжение. Сегодня продолжается укрепление сформированных систем и расширение покрытия электроснабжения страны", - говорится в сообщении в блоге министерства в Х. В пятницу власти Кубы сообщили, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Ремонтные работы в выходные дни не принесли результата - восстановленная было частичная подача энергии вновь прерывалась. Ранее во вторник в российском посольстве в Гаване сообщили РИА Новости, что российская сторона в настоящее время детально прорабатывает вопрос оказания помощи Кубе в связи с коллапсом энергетической системы на острове.
https://ria.ru/20241019/kuba-1978851450.html
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в мире, жкх, куба
В мире, ЖКХ, Куба
Кубинские инженеры восстановили электроснабжение 70 процентам потребителей

На Кубе восстановили электроснабжение для 70% потребителей Union Electrica

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Кубинские инженеры к рассвету восстановили подачу электричества для 70% потребителей государственной сетевой компании Union Electrica, сообщило министерство энергетики и горной добычи.
"Процесс восстановления Национальной энергетической системы: сегодня утром в 6:00 70,89% потребителей Union Electrica на Кубе имели электроснабжение. Сегодня продолжается укрепление сформированных систем и расширение покрытия электроснабжения страны", - говорится в сообщении в блоге министерства в Х.
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Ранее во вторник в российском посольстве в Гаване сообщили РИА Новости, что российская сторона в настоящее время детально прорабатывает вопрос оказания помощи Кубе в связи с коллапсом энергетической системы на острове.
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