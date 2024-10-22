https://ria.ru/20241022/kuba-1979426709.html

Кубинские инженеры восстановили электроснабжение 70 процентам потребителей

Кубинские инженеры восстановили электроснабжение 70 процентам потребителей - РИА Новости, 22.10.2024

Кубинские инженеры восстановили электроснабжение 70 процентам потребителей

Кубинские инженеры к рассвету восстановили подачу электричества для 70% потребителей государственной сетевой компании Union Electrica, сообщило министерство... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T21:06

2024-10-22T21:06

2024-10-22T21:06

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МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Кубинские инженеры к рассвету восстановили подачу электричества для 70% потребителей государственной сетевой компании Union Electrica, сообщило министерство энергетики и горной добычи. "Процесс восстановления Национальной энергетической системы: сегодня утром в 6:00 70,89% потребителей Union Electrica на Кубе имели электроснабжение. Сегодня продолжается укрепление сформированных систем и расширение покрытия электроснабжения страны", - говорится в сообщении в блоге министерства в Х. В пятницу власти Кубы сообщили, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Ремонтные работы в выходные дни не принесли результата - восстановленная было частичная подача энергии вновь прерывалась. Ранее во вторник в российском посольстве в Гаване сообщили РИА Новости, что российская сторона в настоящее время детально прорабатывает вопрос оказания помощи Кубе в связи с коллапсом энергетической системы на острове.

https://ria.ru/20241019/kuba-1978851450.html

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