https://ria.ru/20241022/krym-1979264088.html

Житель Крыма рассказал, сколько ему заплатили за хранение сим-карт для СБУ

Житель Крыма рассказал, сколько ему заплатили за хранение сим-карт для СБУ - РИА Новости, 22.10.2024

Житель Крыма рассказал, сколько ему заплатили за хранение сим-карт для СБУ

Задержанный по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами житель Крыма признался, что получил около 4 тысяч рублей за хранение и перевозку... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:06

2024-10-22T11:06

2024-10-22T11:06

россия

симферополь

бахчисарай (крым)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

происшествия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Задержанный по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами житель Крыма признался, что получил около 4 тысяч рублей за хранение и перевозку нескольких сим-карт для киевской агентурной сети на полуострове. Ранее центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании жителя Крыма, хранившего сим-карты для агентов украинских спецслужб. По версии следствия, в ходе очередного сеанса конспиративной связи украинский куратор дал подозреваемому задание извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов для их последующего использования агентами украинских спецслужб. На видео, обнародованном ФСБ, задержанный признался, что в октябре 2023 года получил от сотрудника СБУ по имени Влад задание отвезти несколько сим-карт в Бахчисарай и там их перепрятать. "Он один раз перевел около 4 тысяч, по-моему, точную сумму не помню, за поездку в Бахчисарай", - сказал задержанный.

https://ria.ru/20241008/prigovor-1977008559.html

россия

симферополь

бахчисарай (крым)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, симферополь, бахчисарай (крым), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия