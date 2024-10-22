https://ria.ru/20241022/krym-1979264088.html
Житель Крыма рассказал, сколько ему заплатили за хранение сим-карт для СБУ
Житель Крыма рассказал, сколько ему заплатили за хранение сим-карт для СБУ - РИА Новости, 22.10.2024
Житель Крыма рассказал, сколько ему заплатили за хранение сим-карт для СБУ
Задержанный по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами житель Крыма признался, что получил около 4 тысяч рублей за хранение и перевозку... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:06
2024-10-22T11:06
2024-10-22T11:06
россия
симферополь
бахчисарай (крым)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Задержанный по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами житель Крыма признался, что получил около 4 тысяч рублей за хранение и перевозку нескольких сим-карт для киевской агентурной сети на полуострове. Ранее центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании жителя Крыма, хранившего сим-карты для агентов украинских спецслужб. По версии следствия, в ходе очередного сеанса конспиративной связи украинский куратор дал подозреваемому задание извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов для их последующего использования агентами украинских спецслужб. На видео, обнародованном ФСБ, задержанный признался, что в октябре 2023 года получил от сотрудника СБУ по имени Влад задание отвезти несколько сим-карт в Бахчисарай и там их перепрятать. "Он один раз перевел около 4 тысяч, по-моему, точную сумму не помню, за поездку в Бахчисарай", - сказал задержанный.
https://ria.ru/20241008/prigovor-1977008559.html
россия
симферополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, симферополь, бахчисарай (крым), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Россия, Симферополь, Бахчисарай (Крым), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
Житель Крыма рассказал, сколько ему заплатили за хранение сим-карт для СБУ
ФСБ: задержанный в Крыму получил от СБУ 4 тысячи рублей за хранение сим-карт
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Задержанный по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами житель Крыма признался, что получил около 4 тысяч рублей за хранение и перевозку нескольких сим-карт для киевской агентурной сети на полуострове.
Ранее центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании жителя Крыма, хранившего сим-карты для агентов украинских спецслужб. По версии следствия, в ходе очередного сеанса конспиративной связи украинский куратор дал подозреваемому задание извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов для их последующего использования агентами украинских спецслужб. На видео, обнародованном ФСБ, задержанный признался, что в октябре 2023 года получил от сотрудника СБУ по имени Влад задание отвезти несколько сим-карт в Бахчисарай и там их перепрятать.
"Он один раз перевел около 4 тысяч, по-моему, точную сумму не помню, за поездку в Бахчисарай", - сказал задержанный.