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Эксперт рассказал, надо ли закрывать "кредитки", которые не используются
Эксперт рассказал, надо ли закрывать "кредитки", которые не используются - РИА Новости, 22.10.2024
Эксперт рассказал, надо ли закрывать "кредитки", которые не используются
Банки довольно часто открывают кредитные карты своим клиентам по умолчанию. Стоит ли закрывать их, если вы ими не пользуетесь, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T02:17
2024-10-22T02:17
2024-10-22T02:17
экономика
россия
кредитные карты
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Банки довольно часто открывают кредитные карты своим клиентам по умолчанию. Стоит ли закрывать их, если вы ими не пользуетесь, рассказал агентству "Прайм" Михаил Сергейчик, руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Для начала надо выяснить в банке, активирована ли эта карта. Если нет, то ее можно разрезать и выкинуть, говорит эксперт.Если карта активирована, необходимо написать в банк заявление о закрытии карты и кредитного счета, к которому привязана кредитка. Иначе можно оказаться в должниках у банка, а кредитная нагрузка будет постепенно увеличиваться."После закрытия карты нужно взять в банке справку о закрытии ссудного счета и отсутствии задолженности", — заключил Михаил Сергейчик
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экономика, россия, кредитные карты
Экономика, Россия, кредитные карты
Эксперт рассказал, надо ли закрывать "кредитки", которые не используются
Эксперт Сергейчик: для закрытия неиспользуемой кредитки надо обратиться в банк
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Банки довольно часто открывают кредитные карты своим клиентам по умолчанию. Стоит ли закрывать их, если вы ими не пользуетесь, рассказал агентству "Прайм" Михаил Сергейчик, руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
Для начала надо выяснить в банке, активирована ли эта карта. Если нет, то ее можно разрезать и выкинуть, говорит эксперт.
Если карта активирована, необходимо написать в банк заявление о закрытии карты и кредитного счета, к которому привязана кредитка. Иначе можно оказаться в должниках у банка, а кредитная нагрузка будет постепенно увеличиваться.
"После закрытия карты нужно взять в банке справку о закрытии ссудного счета и отсутствии задолженности", — заключил Михаил Сергейчик