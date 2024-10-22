https://ria.ru/20241022/kor-1979291252.html

В Перми произошла вспышка кори после цыганской свадьбы

В Перми произошла вспышка кори после цыганской свадьбы - РИА Новости, 22.10.2024

В Перми произошла вспышка кори после цыганской свадьбы

Четырнадцать человек заболели корью в Перми после цыганской свадьбы, сообщила администрация Пермского округа. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:36

2024-10-22T12:36

2024-10-22T12:42

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пермский край

орджоникидзевский район

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происшествия

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ПЕРМЬ, 22 окт - РИА Новости. Четырнадцать человек заболели корью в Перми после цыганской свадьбы, сообщила администрация Пермского округа. По данным администрации, с 21 сентября по 12 октября среди цыганского населения зарегистрировано 13 случаев заболевания корью (из них 10 лабораторно подтвержденных): девять человек заболели в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района Перми и четыре - в деревне Федотово Пермского муниципального округа. Также в поселке Чапаевский корь обнаружена у гражданки РФ - сотрудницы местного магазина. "Источник инфекции прибыл в Пермский край из города Нижний Тагил Свердловской области, распространению инфекции способствовало тесное общение (цыганская свадьба), а также отсутствие у заболевших профилактических прививок против кори", - говорится в сообщении. В краевом Роспотребнадзоре во вторник проинформировали о регистрации в октябре в Пермском крае очага коревой инфекции среди цыганского населения. "Проведен полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинация по эпидемическим показаниям", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230911/kor-1895526097.html

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пермь

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пермь, пермский край, орджоникидзевский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, здоровье - общество