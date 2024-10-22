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"Оперативный прорыв": в Киеве раскрыли, кто может ввести войска на Украину
"Оперативный прорыв": в Киеве раскрыли, кто может ввести войска на Украину - РИА Новости, 22.10.2024
"Оперативный прорыв": в Киеве раскрыли, кто может ввести войска на Украину
В случае оперативного прорыва российской армии некоторые страны НАТО могут ввести войска на Украину, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:18
2024-10-22T16:18
2024-10-22T21:58
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В случае оперативного прорыва российской армии некоторые страны НАТО могут ввести войска на Украину, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Если будут серьезные прорывы на оперативную глубину, то отдельные страны НАТО введут свои войска на территорию Украины. НАТО не введет, но отдельные страны введут, если будет такая угроза", — считает он.По мнению аналитика, такая вероятность возможна, если нынешний темп отступления украинских войск сменится их массовым бегством и обрушением фронта.Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.На прошлой неделе Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Рютте призвал страны отправить военных для пополнения рядов ВСУ.Ранее в этом году о возможности отправки войск на Украину высказывался президент Франции Эммануэль Макрон. Комментируя его слова, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
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"Оперативный прорыв": в Киеве раскрыли, кто может ввести войска на Украину
Стариков: некоторые страны НАТО могут ввести войска на Украину