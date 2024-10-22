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"Оперативный прорыв": в Киеве раскрыли, кто может ввести войска на Украину - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 22.10.2024 (обновлено: 21:58 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/kiev-1979365314.html
"Оперативный прорыв": в Киеве раскрыли, кто может ввести войска на Украину
"Оперативный прорыв": в Киеве раскрыли, кто может ввести войска на Украину - РИА Новости, 22.10.2024
"Оперативный прорыв": в Киеве раскрыли, кто может ввести войска на Украину
В случае оперативного прорыва российской армии некоторые страны НАТО могут ввести войска на Украину, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:18
2024-10-22T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В случае оперативного прорыва российской армии некоторые страны НАТО могут ввести войска на Украину, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Если будут серьезные прорывы на оперативную глубину, то отдельные страны НАТО введут свои войска на территорию Украины. НАТО не введет, но отдельные страны введут, если будет такая угроза", — считает он.По мнению аналитика, такая вероятность возможна, если нынешний темп отступления украинских войск сменится их массовым бегством и обрушением фронта.Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.На прошлой неделе Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Рютте призвал страны отправить военных для пополнения рядов ВСУ.Ранее в этом году о возможности отправки войск на Украину высказывался президент Франции Эммануэль Макрон. Комментируя его слова, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979339545.html
https://ria.ru/20241022/vsu-1979333928.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Оперативный прорыв": в Киеве раскрыли, кто может ввести войска на Украину

Стариков: некоторые страны НАТО могут ввести войска на Украину

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские бронетранспортеры
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские бронетранспортеры. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В случае оперативного прорыва российской армии некоторые страны НАТО могут ввести войска на Украину, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
"Если будут серьезные прорывы на оперативную глубину, то отдельные страны НАТО введут свои войска на территорию Украины. НАТО не введет, но отдельные страны введут, если будет такая угроза", — считает он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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По мнению аналитика, такая вероятность возможна, если нынешний темп отступления украинских войск сменится их массовым бегством и обрушением фронта.
Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.
На прошлой неделе Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Рютте призвал страны отправить военных для пополнения рядов ВСУ.
Ранее в этом году о возможности отправки войск на Украину высказывался президент Франции Эммануэль Макрон. Комментируя его слова, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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