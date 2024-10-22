https://ria.ru/20241022/kharris-1979428025.html

Ким Дотком обвинил Харрис в смерти сотен тысяч украинцев

Ким Дотком обвинил Харрис в смерти сотен тысяч украинцев - РИА Новости, 22.10.2024

Ким Дотком обвинил Харрис в смерти сотен тысяч украинцев

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком в соцсети X обвинил вице-президента США Камалу РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T21:22

2024-10-22T21:22

2024-10-22T21:22

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком в соцсети X обвинил вице-президента США Камалу Харрис в гибели сотен тысяч украинцев и заявил, что нынешняя администрация США проиграла прокси-войну на Украине. "Вы проиграли свою прокси-войну на Украине. 780 тысяч Украинцев мертвы из-за вас. Трамп говорит о проблемах, которые вы создали", - ответил Дотком на публикацию Харрис, в которой она заявила, что отличается от Трампа тем, что тот любит болтать о проблемах в рамках своей предвыборной кампании, а она "планирует их решать". Пентагон на прошлой неделе сообщал, что совокупный объем военной поддержки США Украины с начала работы администрации действующего американского президента Джо Байдена приблизился к 60 миллиардам долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241022/peskov-1979351014.html

https://ria.ru/20241020/bloomberg-1978988427.html

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в мире, украина, сша, камала харрис