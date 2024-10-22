https://ria.ru/20241022/khamas-1979310018.html

Власти Израиля обсудили сделку с ХАМАС, сообщили СМИ

Власти Израиля обсудили сделку с ХАМАС, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2024

Власти Израиля обсудили сделку с ХАМАС, сообщили СМИ

"Небольшая сделка" с палестинским движением ХАМАС, предложенная Израилю египетской стороной, включает в себя двухнедельное прекращение огня и освобождение... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:32

2024-10-22T13:32

2024-10-22T13:45

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израиль

египет

хамас

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Небольшая сделка" с палестинским движением ХАМАС, предложенная Израилю египетской стороной, включает в себя двухнедельное прекращение огня и освобождение только шести израильских заложников, власти Израиля уже обсудили ее на уровне военно-политического кабинета страны, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на израильского чиновника. Ранее портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что новый глава Службы общей разведки Египта представил главе Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) идею "небольшой" сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа, которая могла бы стать толчком к переговорам о более широком соглашении. По данным этих источников портала, Египет предлагает начать с "небольшой сделки", которая включала бы освобождение небольшого числа пленных, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, в обмен на несколько дней прекращения огня в Газе. "Военно-политический кабинет Израиля обсудил египетское предложение двухнедельного перемирия в Газе... Оно (предложение- ред.) предусматривает освобождение всего шести израильских заложников в рамках обмена", - сообщает телеканал. Источник подчеркнул, что предложение обсуждается, но одобрено не было.

https://ria.ru/20241022/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, египет, хамас