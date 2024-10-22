https://ria.ru/20241022/kazagro-1979282271.html

В KazAgro 2024 под брендом Made in Russia участвуют 15 компаний из России

В KazAgro 2024 под брендом Made in Russia участвуют 15 компаний из России - РИА Новости, 22.10.2024

В KazAgro 2024 под брендом Made in Russia участвуют 15 компаний из России

Выставка сельхозтехники, сельского хозяйства и пищевой промышленности KazAgro 2024, в которой участвуют 15 российских компаний под брендом Made in Russia при... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:01

2024-10-22T12:01

2024-10-22T12:01

экономика

россия

астана

казахстан

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Выставка сельхозтехники, сельского хозяйства и пищевой промышленности KazAgro 2024, в которой участвуют 15 российских компаний под брендом Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), проходит в Астане (Казахстан) с 22 по 24 октября, сообщает центр."Это мероприятие является одной из крупнейших агропромышленных выставок в Центральной Азии, собирающей ведущих производителей, поставщиков и экспертов в области сельского хозяйства под одной крышей. KazAgro 2024 обещает стать важной площадкой для обмена опытом, демонстрации новейших технологий и установления деловых связей между участниками из разных стран. Для российских компаний это уникальная возможность представить свою продукцию на международной арене и найти новых партнеров", - говорится в сообщении.Выставка предоставляет не только возможность продемонстрировать свои товары, но и ознакомиться с актуальными трендами в агропромышленном комплексе, изучить потребности местного рынка и адаптировать свои предложения под запросы казахстанских потребителей. Более того, KazAgro станет платформой для обсуждения вопросов сотрудничества и обмена опытом между представителями бизнеса и государственными органами.На выставке будет представлена полная линейка средств и технологий для производства продукции растениеводства и животноводства. Программа мероприятия включает семинары и презентации с участием ведущих специалистов отрасли, руководителей агропредприятий и инновационных центров.Среди участников стенда РЭЦ - башкирская компания "Ричман-Минерал", которая планирует представить минеральные удобрения "Фертика Эко Калий". По словам представителей компании, данный продукт отличается полным отсутствием хлора и предназначен для выращивания корнеплодных овощей в открытом грунте и технических культур, таких как подсолнечник, рапс.Научно производственное объединение "Гавриш" представит гибриды овощных культур собственной селекции, обладающие уникальными характеристиками. НПО "Гавриш" – российская селекционно-семеноводческая компания, более 30 лет создающая гибриды томатов и огурцов, соответствующие уровню зарубежных аналогов. На сегодняшний день компания обладает обширной собственной материально-технической базой и экспериментальными площадками, расположенными в Московской, Тульской областях, Краснодарском крае и Иорданском Королевстве. С момента основания в 1993 году компания представила рынку более тысячи сортов и гибридов томата и огурца.Группа "Черкизово" предложит органические гранулированные удобрения на основе куриного помета, а также мясокостную, кровяную и перьевую муку из курицы и индейки, куриный и индюшиный жир, куриные яйца и полнорационные куриные корма. Как отмечают в компании, международный тренд на органику делает органические удобрения все более популярными благодаря их долгосрочным свойствам. Вся продукция регулярно проходит контроль качества и соответствует установленным показателям.В РЭЦ напомнили, что вся необходимая для экспортеров информация о том, как принять участие в коллективной экспозиции под брендом Made in Russia, собрана на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". Участие в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" предоставляет экспортерам поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов и организации деловых встреч с потенциальными партнерами. На такую поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в России и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.

https://ria.ru/20241002/sertifikat-1975898252.html

https://ria.ru/20241004/rets-1976346199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, россия, астана, казахстан, российский экспортный центр (рэц)