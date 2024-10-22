https://ria.ru/20241022/izrail-1979401889.html

Эксперт рассказал об изменениях на рынке недвижимости в Израиле

Эксперт рассказал об изменениях на рынке недвижимости в Израиле - РИА Новости, 22.10.2024

Эксперт рассказал об изменениях на рынке недвижимости в Израиле

Цены на недвижимость в Израиле после связанного с войной падения вновь стали расти, у этого есть несколько далеко не совсем очевидных факторов, рассказал РИА... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:19

2024-10-22T18:19

2024-10-22T18:19

экономика

израиль

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Цены на недвижимость в Израиле после связанного с войной падения вновь стали расти, у этого есть несколько далеко не совсем очевидных факторов, рассказал РИА Новости управляющий партнер израильской компании "ВМС ипотека и финансы" Алекс Водовоз."Несомненно, военные действия на протяжение последних 12 месяцев, сказываются на ситуации на рынке. Никто не хочет покупать квартиру в районе, где периодически падают ракеты. Первые несколько месяцев после начала войны, в таком положении были населенные пункты вблизи Сектора Газа. На более поздней стадии и до сегодняшнего дня, массивным обстрелам подвергается север страны. Будучи крупной компаний - ипотечным брокером в Израиле, - работая по всей стране, могу сказать, что на сегодня, спрос на квартиры в южной части Израиля вернулся на довоенный уровень. На севере страны, конечно, относительное затишье на рынке недвижимости. Это не удивительно - жителей северных городков переселили в центр страны", - отметил он.При этом в стране, отмечает он, постоянно не хватает жилья. Как следствие – растут цены."Конечно, в 2023-м и начале 2024-го цены снизились процентов на 10%-15% из-за резкого скачка учетной ставки госбанка, и соответственно ставок по ипотеке, но уже во второй половине 2024-го выросли более чем на 5%", - пояснил Водовоз.Причин, подчеркнул он, несколько. Стабильный внутренний спрос, благодаря высокой рождаемости и притоку новых репатриантов из США, Франции, России и других стран, а также высокая продолжительность жизни. Еще одна - развитый ипотечный рынок со ставкой около 3%-4.5% годовых. Также - Низкий уровень безработицы и высокая платежеспособность. Кроме того, влияет и очень сложная и длинная бюрократическая процедура получения разрешения на строительство новых зданий: "речь о нескольких годах"."По закону, для покупки квартиры в ипотеку, нужно иметь личный капитал в минимальном размере 25% от стоимости недвижимости, при покупке первой квартиры, и 30%-50% при покупке второй. На остальную сумму можно получить ипотеку. Для получения ипотеки нужно доказать платежеспособность - то есть наличие дохода в Израиле или в другой стране. Интересно, что люди, работающие в России (а не в Израиле) могут получить в Израиле ипотеку. Более того, даже люди, не имеющие израильского гражданства, могут купить квартиру в Израиле и получить ипотеку в размере 50% от стоимости квартиры", - обращает внимание Водовоз.При этом он отмечает, что сейчас перевести средства из России довольно трудно: как правило, оптимальным вариантом являются безналичные операции через третьи страны."Но и здесь есть немало сложностей, так как не каждая страна осуществляет такие операции, а ситуация меняется очень быстро. На сегодняшний день, на мой взгляд, самый оптимальный вариант для проведения безналичных операций - через Грузию", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20241021/bespilotniki-1979154519.html

https://ria.ru/20241021/smi-1979056758.html

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экономика, израиль