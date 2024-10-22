Эксперт назвала возможную причину визита Блинкена в Израиль
Востоковед Супонина: Блинкен хочет изучить перспективы переговоров по Газе
© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль связан с изучением возможных перспектив переговоров по освобождению израильских заложников в Газе после гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара, но по его итогам вряд ли ситуация в регионе успокоится, считает политолог-международник и востоковед Елена Супонина.
"Американцы хотят ухватиться за повод, а именно за убийство в секторе Газа лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара, чтобы вернуться к переговорам об освобождении заложников в секторе Газа. Видимо, США считают, что после ликвидации Синвара, занимавшего жесткую позицию по отношению к переговорам, палестинцы смягчат требования, за счет чего американская дипломатия может заработать дивиденды. Если новости об освобождении заложников появятся накануне выборов (пройдут 5 ноября - ред.), это будет плюс в копилку администрации Джо Байдена", - сказала эксперт в комментарии РИА Новости.
Однако, добавила эксперт, в отношении Ирана, США добились от Израиля уверений сделать удары точечными и направить на военные базы, но никак не на ядерные объекты Ирана, о чем была информация в СМИ.
"В этом смысле торг между США и Израилем состоялся - тем более, США даже усилили противовоздушную оборону Израиля дополнительными поставками (противоракетного комплекса) THAAD", - добавила Супонина.
Ранее, как сообщало агентство Рейтер, Блинкен 22 октября прибыл в Израиль, где встретится с руководством этой страны. Это уже 11-ая поездка госсекретаря США в регион после того, как радикальное движение ХАМАС осуществило нападение на Израиль 7 октября 2023 года, после чего Израиль начал военную действия на территории Газы.
Визит Блинкена проходит на фоне ожидания израильских ударов по Ирану в ответ на масштабную иранскую атаку на израильскую территорию в начале октября, серьезной эскалации в последние несколько месяцев напряженности между Израилем и Ливаном, а также гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара 16 октября. Он считается главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года.