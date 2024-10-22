https://ria.ru/20241022/izrail-1979280579.html

Эксперт назвала возможную причину визита Блинкена в Израиль

Эксперт назвала возможную причину визита Блинкена в Израиль - РИА Новости, 22.10.2024

Эксперт назвала возможную причину визита Блинкена в Израиль

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль связан с изучением возможных перспектив переговоров по освобождению израильских заложников в Газе после гибели... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:54

2024-10-22T11:54

2024-10-22T11:56

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль связан с изучением возможных перспектив переговоров по освобождению израильских заложников в Газе после гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара, но по его итогам вряд ли ситуация в регионе успокоится, считает политолог-международник и востоковед Елена Супонина. "Американцы хотят ухватиться за повод, а именно за убийство в секторе Газа лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара, чтобы вернуться к переговорам об освобождении заложников в секторе Газа. Видимо, США считают, что после ликвидации Синвара, занимавшего жесткую позицию по отношению к переговорам, палестинцы смягчат требования, за счет чего американская дипломатия может заработать дивиденды. Если новости об освобождении заложников появятся накануне выборов (пройдут 5 ноября - ред.), это будет плюс в копилку администрации Джо Байдена", - сказала эксперт в комментарии РИА Новости. По ее мнению, успокоения ситуации в регионе сразу по итогам визита не будет, поскольку, считает она, США дали израильскому премьеру Беньямину Нетаньяху "зеленый свет на продолжение военных действий в Ливане и Палестине". Однако, добавила эксперт, в отношении Ирана, США добились от Израиля уверений сделать удары точечными и направить на военные базы, но никак не на ядерные объекты Ирана, о чем была информация в СМИ. "В этом смысле торг между США и Израилем состоялся - тем более, США даже усилили противовоздушную оборону Израиля дополнительными поставками (противоракетного комплекса) THAAD", - добавила Супонина. Ранее, как сообщало агентство Рейтер, Блинкен 22 октября прибыл в Израиль, где встретится с руководством этой страны. Это уже 11-ая поездка госсекретаря США в регион после того, как радикальное движение ХАМАС осуществило нападение на Израиль 7 октября 2023 года, после чего Израиль начал военную действия на территории Газы. Визит Блинкена проходит на фоне ожидания израильских ударов по Ирану в ответ на масштабную иранскую атаку на израильскую территорию в начале октября, серьезной эскалации в последние несколько месяцев напряженности между Израилем и Ливаном, а также гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара 16 октября. Он считается главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

https://ria.ru/20240904/izrail-1970481538.html

https://ria.ru/20241019/zalozhniki-1978897852.html

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в мире, израиль, сша, иран, энтони блинкен, яхья синвар, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году