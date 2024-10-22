https://ria.ru/20241022/izrail-1979245889.html

"Хезболла" заявила о ракетных ударах по базе израильской разведки

"Хезболла" заявила о ракетных ударах по базе израильской разведки - РИА Новости, 22.10.2024

"Хезболла" заявила о ракетных ударах по базе израильской разведки

Ливанское движения "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетные удары по базе военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива и базе ВМС Израиля на северо-западе... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:33

2024-10-22T09:33

2024-10-22T09:33

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Ливанское движения "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетные удары по базе военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива и базе ВМС Израиля на северо-западе Хайфы. "Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по базе военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива", - говорится в заявлениях, опубликованных пресс-службой движения во вторник. По данным пресс-службы, был нанесен ракетный удар по населенному пункту Нирит в окрестностях израильской столицы. "Бойцы исламского сопротивления атаковали ракетами базу ВМС "Стелла Марис" на северо-западе Хайфы", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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Ольга Фомченкова

в мире, тель-авив, израиль, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024