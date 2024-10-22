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"Хезболла" заявила о ракетных ударах по базе израильской разведки - РИА Новости, 22.10.2024
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09:33 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/izrail-1979245889.html
"Хезболла" заявила о ракетных ударах по базе израильской разведки
"Хезболла" заявила о ракетных ударах по базе израильской разведки - РИА Новости, 22.10.2024
"Хезболла" заявила о ракетных ударах по базе израильской разведки
Ливанское движения "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетные удары по базе военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива и базе ВМС Израиля на северо-западе... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:33
2024-10-22T09:33
в мире
тель-авив
израиль
хайфа
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Ливанское движения "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетные удары по базе военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива и базе ВМС Израиля на северо-западе Хайфы. "Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по базе военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива", - говорится в заявлениях, опубликованных пресс-службой движения во вторник. По данным пресс-службы, был нанесен ракетный удар по населенному пункту Нирит в окрестностях израильской столицы. "Бойцы исламского сопротивления атаковали ракетами базу ВМС "Стелла Марис" на северо-западе Хайфы", - отмечается в сообщении.
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в мире, тель-авив, израиль, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Тель-Авив, Израиль, Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила о ракетных ударах по базе израильской разведки

"Хезболла" заявила о ракетных ударах по базе разведки Глилот под Тель-Авивом

© РИА Новости / Мохаммад АлаеддинУчастник движения "Хезболла"
Участник движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
Участник движения "Хезболла". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Ливанское движения "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетные удары по базе военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива и базе ВМС Израиля на северо-западе Хайфы.
"Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по базе военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива", - говорится в заявлениях, опубликованных пресс-службой движения во вторник.
По данным пресс-службы, был нанесен ракетный удар по населенному пункту Нирит в окрестностях израильской столицы.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали ракетами базу ВМС "Стелла Марис" на северо-западе Хайфы", - отмечается в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреТель-АвивИзраильХайфаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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