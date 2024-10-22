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Результаты исследования показали, на что россияне потратят 13-ю зарплату - РИА Новости, 22.10.2024
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02:36 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/issledovanie-1979224557.html
Результаты исследования показали, на что россияне потратят 13-ю зарплату
Результаты исследования показали, на что россияне потратят 13-ю зарплату - РИА Новости, 22.10.2024
Результаты исследования показали, на что россияне потратят 13-ю зарплату
Жители России планируют отложить тринадцатую зарплату на отпуск и путешествия (19%), а также отдать долги (14%) или инвестировать (10%), свидетельствует... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T02:36
2024-10-22T02:36
общество
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Жители России планируют отложить тринадцатую зарплату на отпуск и путешествия (19%), а также отдать долги (14%) или инвестировать (10%), свидетельствует исследование сервиса SuperJob, подготовленное для РИА Новости. "Чаще всего россияне планируют использовать годовую премию на отпуск и путешествия (19%). 14% рассчитывают закрыть накопившиеся долги или платежи по кредитам. Каждый десятый опрошенный собирается инвестировать или пополнить вклад в банке", - говорится в результатах опроса. Еще 9% респондентов планируют тратить премию на семейные нужды, 8% - на подарки, по 7% - на себя и на текущие потребности. Кроме того, 6% участников опроса планируют купить мебель или сделать ремонт в квартире, 5% будут оплачивать обучение (свое или ребенка), 2% собираются купить девайсы и гаджеты, еще 2% потратят премиальные на медицинские услуги (стоматологию, обследования и прочее). По 1% россиян собираются купить бытовую технику или отремонтировать машину. "По сравнению с прошлым годом, россияне стали реже говорить о планах отложить тринадцатую зарплату "в кубышку" или спустить ее на деликатесы, зато чаще делиться желанием потратить эти деньги на отпуск", - говорится в исследовании. В исследовании, которое проводилось с 19 сентября по 2 октября, поучаствовали три тысячи человек старше 18 лет из всех округов России.
https://ria.ru/20241017/oreshkin-1978486203.html
https://ria.ru/20241018/superjob-1978639193.html
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общество, россия
Общество, Россия
Результаты исследования показали, на что россияне потратят 13-ю зарплату

SuperJob: россияне планируют отложить 13-ю зарплату на отпуск и путешествия

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Жители России планируют отложить тринадцатую зарплату на отпуск и путешествия (19%), а также отдать долги (14%) или инвестировать (10%), свидетельствует исследование сервиса SuperJob, подготовленное для РИА Новости.
"Чаще всего россияне планируют использовать годовую премию на отпуск и путешествия (19%). 14% рассчитывают закрыть накопившиеся долги или платежи по кредитам. Каждый десятый опрошенный собирается инвестировать или пополнить вклад в банке", - говорится в результатах опроса.
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Еще 9% респондентов планируют тратить премию на семейные нужды, 8% - на подарки, по 7% - на себя и на текущие потребности. Кроме того, 6% участников опроса планируют купить мебель или сделать ремонт в квартире, 5% будут оплачивать обучение (свое или ребенка), 2% собираются купить девайсы и гаджеты, еще 2% потратят премиальные на медицинские услуги (стоматологию, обследования и прочее). По 1% россиян собираются купить бытовую технику или отремонтировать машину.
"По сравнению с прошлым годом, россияне стали реже говорить о планах отложить тринадцатую зарплату "в кубышку" или спустить ее на деликатесы, зато чаще делиться желанием потратить эти деньги на отпуск", - говорится в исследовании.
В исследовании, которое проводилось с 19 сентября по 2 октября, поучаствовали три тысячи человек старше 18 лет из всех округов России.
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