https://ria.ru/20241022/issledovanie-1979224557.html

Результаты исследования показали, на что россияне потратят 13-ю зарплату

Результаты исследования показали, на что россияне потратят 13-ю зарплату - РИА Новости, 22.10.2024

Результаты исследования показали, на что россияне потратят 13-ю зарплату

Жители России планируют отложить тринадцатую зарплату на отпуск и путешествия (19%), а также отдать долги (14%) или инвестировать (10%), свидетельствует... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T02:36

2024-10-22T02:36

2024-10-22T02:36

общество

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Жители России планируют отложить тринадцатую зарплату на отпуск и путешествия (19%), а также отдать долги (14%) или инвестировать (10%), свидетельствует исследование сервиса SuperJob, подготовленное для РИА Новости. "Чаще всего россияне планируют использовать годовую премию на отпуск и путешествия (19%). 14% рассчитывают закрыть накопившиеся долги или платежи по кредитам. Каждый десятый опрошенный собирается инвестировать или пополнить вклад в банке", - говорится в результатах опроса. Еще 9% респондентов планируют тратить премию на семейные нужды, 8% - на подарки, по 7% - на себя и на текущие потребности. Кроме того, 6% участников опроса планируют купить мебель или сделать ремонт в квартире, 5% будут оплачивать обучение (свое или ребенка), 2% собираются купить девайсы и гаджеты, еще 2% потратят премиальные на медицинские услуги (стоматологию, обследования и прочее). По 1% россиян собираются купить бытовую технику или отремонтировать машину. "По сравнению с прошлым годом, россияне стали реже говорить о планах отложить тринадцатую зарплату "в кубышку" или спустить ее на деликатесы, зато чаще делиться желанием потратить эти деньги на отпуск", - говорится в исследовании. В исследовании, которое проводилось с 19 сентября по 2 октября, поучаствовали три тысячи человек старше 18 лет из всех округов России.

https://ria.ru/20241017/oreshkin-1978486203.html

https://ria.ru/20241018/superjob-1978639193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия