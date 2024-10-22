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Иран пригрозил США ответственностью в случае удара Израиля - РИА Новости, 22.10.2024
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00:13 22.10.2024 (обновлено: 05:54 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/iran-1979220127.html
Иран пригрозил США ответственностью в случае удара Израиля
Иран пригрозил США ответственностью в случае удара Израиля - РИА Новости, 22.10.2024
Иран пригрозил США ответственностью в случае удара Израиля
США понесут ответственность за жертвы в случае удара Израиля по Ирану, поскольку американский президент Джо Байден раскрыл, что обладает информацией о возможной РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T00:13
2024-10-22T05:54
в мире
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ООН, 22 окт - РИА Новости. США понесут ответственность за жертвы в случае удара Израиля по Ирану, поскольку американский президент Джо Байден раскрыл, что обладает информацией о возможной атаке, заявило иранское постпредство при ООН. На прошлой неделе Байден подтвердил журналистам, что обладает информацией о планах Израиля касательно удара по Ирану. "Президент США раскрыл, что он обладает знаниями о том, как и когда Израиль намерен начать атаку против Исламской Республики Иран... Любой, кто знает или понимает, как и когда Израиль собирался атаковать Иран, и/или предоставляет средства и поддержку для такого безрассудства, должен, по логике вещей, нести ответственность за любые возможные жертвы", — говорится в обращении Ирана в Совбез ООН. Подобные заявления со стороны США противоречат их утверждениям о поддержке деэскалации в регионе, отметила иранская миссия, призвав Совбез ООН осудить действия Вашингтона и повлиять на скорейшее завершение военной операции Израиля. В понедельник Белый дом заявил, что обеспокоен утечкой в сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану, отметив, что эта утечка не должна была произойти.Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в сети в пятницу, 18 октября. Как сообщает CNN, на них стоит гриф "совершенно секретно" и маркировка, указывающая на то, что ознакомиться с этой информацией могут только члены разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes), в который, помимо США, входят Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия. В одном из документов, составленном Национальным агентством геопространственной разведки, говорится о планах Израиля, которые включают перемещение боеприпасов. В другом документе говорится, что его источником является Агентство национальной безопасности, и описываются учения израильских ВВС с использованием ракет класса "воздух-земля", которые также, предположительно, являются частью подготовки к удару по Ирану, утверждает CNN.
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
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в мире, космос - риа наука, иран, израиль, сша, джо байден, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Космос - РИА Наука, Иран, Израиль, США, Джо Байден, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иран пригрозил США ответственностью в случае удара Израиля

Постпредство Ирана: США понесут ответственность за жертвы в случае удара Израиля

© AP Photo / Yuki IwamuraПостоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совбеза ООН. 14 апреля 2024
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совбеза ООН. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
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ООН, 22 окт - РИА Новости. США понесут ответственность за жертвы в случае удара Израиля по Ирану, поскольку американский президент Джо Байден раскрыл, что обладает информацией о возможной атаке, заявило иранское постпредство при ООН.
На прошлой неделе Байден подтвердил журналистам, что обладает информацией о планах Израиля касательно удара по Ирану.
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Тегеран назвал любую атаку Израиля на Иран "красной линией"
19 октября, 22:01
"Президент США раскрыл, что он обладает знаниями о том, как и когда Израиль намерен начать атаку против Исламской Республики Иран... Любой, кто знает или понимает, как и когда Израиль собирался атаковать Иран, и/или предоставляет средства и поддержку для такого безрассудства, должен, по логике вещей, нести ответственность за любые возможные жертвы", — говорится в обращении Ирана в Совбез ООН.
Подобные заявления со стороны США противоречат их утверждениям о поддержке деэскалации в регионе, отметила иранская миссия, призвав Совбез ООН осудить действия Вашингтона и повлиять на скорейшее завершение военной операции Израиля.
В понедельник Белый дом заявил, что обеспокоен утечкой в сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану, отметив, что эта утечка не должна была произойти.
Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в сети в пятницу, 18 октября. Как сообщает CNN, на них стоит гриф "совершенно секретно" и маркировка, указывающая на то, что ознакомиться с этой информацией могут только члены разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes), в который, помимо США, входят Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия.
В одном из документов, составленном Национальным агентством геопространственной разведки, говорится о планах Израиля, которые включают перемещение боеприпасов. В другом документе говорится, что его источником является Агентство национальной безопасности, и описываются учения израильских ВВС с использованием ракет класса "воздух-земля", которые также, предположительно, являются частью подготовки к удару по Ирану, утверждает CNN.
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В миреКосмос - РИА НаукаИранИзраильСШАДжо БайденООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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