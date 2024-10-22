https://ria.ru/20241022/iran-1979220127.html

Иран пригрозил США ответственностью в случае удара Израиля

Иран пригрозил США ответственностью в случае удара Израиля - РИА Новости, 22.10.2024

Иран пригрозил США ответственностью в случае удара Израиля

США понесут ответственность за жертвы в случае удара Израиля по Ирану, поскольку американский президент Джо Байден раскрыл, что обладает информацией о возможной РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T00:13

2024-10-22T00:13

2024-10-22T05:54

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ООН, 22 окт - РИА Новости. США понесут ответственность за жертвы в случае удара Израиля по Ирану, поскольку американский президент Джо Байден раскрыл, что обладает информацией о возможной атаке, заявило иранское постпредство при ООН. На прошлой неделе Байден подтвердил журналистам, что обладает информацией о планах Израиля касательно удара по Ирану. "Президент США раскрыл, что он обладает знаниями о том, как и когда Израиль намерен начать атаку против Исламской Республики Иран... Любой, кто знает или понимает, как и когда Израиль собирался атаковать Иран, и/или предоставляет средства и поддержку для такого безрассудства, должен, по логике вещей, нести ответственность за любые возможные жертвы", — говорится в обращении Ирана в Совбез ООН. Подобные заявления со стороны США противоречат их утверждениям о поддержке деэскалации в регионе, отметила иранская миссия, призвав Совбез ООН осудить действия Вашингтона и повлиять на скорейшее завершение военной операции Израиля. В понедельник Белый дом заявил, что обеспокоен утечкой в сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану, отметив, что эта утечка не должна была произойти.Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в сети в пятницу, 18 октября. Как сообщает CNN, на них стоит гриф "совершенно секретно" и маркировка, указывающая на то, что ознакомиться с этой информацией могут только члены разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes), в который, помимо США, входят Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия. В одном из документов, составленном Национальным агентством геопространственной разведки, говорится о планах Израиля, которые включают перемещение боеприпасов. В другом документе говорится, что его источником является Агентство национальной безопасности, и описываются учения израильских ВВС с использованием ракет класса "воздух-земля", которые также, предположительно, являются частью подготовки к удару по Ирану, утверждает CNN.

https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html

https://ria.ru/20241018/sinvar-1978630934.html

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в мире, космос - риа наука, иран, израиль, сша, джо байден, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024