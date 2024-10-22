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Россия обсуждает на полях саммита БРИКС инвестиции с Индией и Китаем - РИА Новости, 22.10.2024
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15:02 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/investitsii-1979334330.html
Россия обсуждает на полях саммита БРИКС инвестиции с Индией и Китаем
Россия обсуждает на полях саммита БРИКС инвестиции с Индией и Китаем - РИА Новости, 22.10.2024
Россия обсуждает на полях саммита БРИКС инвестиции с Индией и Китаем
Россия на полях саммита БРИКС обсуждает с Индией и Китаем дальнейшее наращивание инвестиций, торговли и облегчение визового режима, рассказал журналистам глава... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:02
2024-10-22T15:02
россия
индия
китай
максим решетников
брикс
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия на полях саммита БРИКС обсуждает с Индией и Китаем дальнейшее наращивание инвестиций, торговли и облегчение визового режима, рассказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Направлений традиционно очень много, понятно, что это вопросы, связанные с взаимодействием нефтегаза, это вопрос торговых барьеров, это вопрос формирования зон свободной торговли, это вопрос обновления соглашения защиты и поощрении капиталовложений, это вопрос торговли сельхозпродукцией, это вопросы туристических обменов и формирование облегченных визовых режимов или безвизовых режимов", - сказал министр. По словам Решетникова, страны также обсуждают вопросы авиасообщения, а также страхования и перестрахования. "С ключевыми партнерами у нас есть перечень приоритетных проектов - где-то 160 проектов, где-то - десятки. Которые касаются и торговли, но в первую очередь касаются инвестиций. Потому что со многими странами дальнейшее наращивание торговли – это в первую очередь взаимные инвестиции и формирование кооперационных цепочек. То, что мы обсуждаем", - добавил он. Решетников также сказал, что бизнес обращает внимание на проблемы с проведением платежей, однако в конечном итоге пути решения проблем с транзакциями находятся. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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россия, индия, китай, максим решетников, брикс, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), саммит брикс в казани в 2024 году, экономика
Россия, Индия, Китай, Максим Решетников, БРИКС, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика
Россия обсуждает на полях саммита БРИКС инвестиции с Индией и Китаем

Глава МЭР Решетников: Россия обсуждает с Индией и Китаем наращивание инвестиций

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия на полях саммита БРИКС обсуждает с Индией и Китаем дальнейшее наращивание инвестиций, торговли и облегчение визового режима, рассказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Направлений традиционно очень много, понятно, что это вопросы, связанные с взаимодействием нефтегаза, это вопрос торговых барьеров, это вопрос формирования зон свободной торговли, это вопрос обновления соглашения защиты и поощрении капиталовложений, это вопрос торговли сельхозпродукцией, это вопросы туристических обменов и формирование облегченных визовых режимов или безвизовых режимов", - сказал министр.
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По словам Решетникова, страны также обсуждают вопросы авиасообщения, а также страхования и перестрахования.
"С ключевыми партнерами у нас есть перечень приоритетных проектов - где-то 160 проектов, где-то - десятки. Которые касаются и торговли, но в первую очередь касаются инвестиций. Потому что со многими странами дальнейшее наращивание торговли – это в первую очередь взаимные инвестиции и формирование кооперационных цепочек. То, что мы обсуждаем", - добавил он.
Решетников также сказал, что бизнес обращает внимание на проблемы с проведением платежей, однако в конечном итоге пути решения проблем с транзакциями находятся.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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РоссияИндияКитайМаксим РешетниковБРИКСМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуЭкономика
 
 
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