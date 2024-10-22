https://ria.ru/20241022/investitsii-1979334330.html

Россия обсуждает на полях саммита БРИКС инвестиции с Индией и Китаем

Россия обсуждает на полях саммита БРИКС инвестиции с Индией и Китаем - РИА Новости, 22.10.2024

Россия обсуждает на полях саммита БРИКС инвестиции с Индией и Китаем

Россия на полях саммита БРИКС обсуждает с Индией и Китаем дальнейшее наращивание инвестиций, торговли и облегчение визового режима, рассказал журналистам глава... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:02

2024-10-22T15:02

2024-10-22T15:02

россия

индия

китай

максим решетников

брикс

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

саммит брикс в казани в 2024 году

экономика

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия на полях саммита БРИКС обсуждает с Индией и Китаем дальнейшее наращивание инвестиций, торговли и облегчение визового режима, рассказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Направлений традиционно очень много, понятно, что это вопросы, связанные с взаимодействием нефтегаза, это вопрос торговых барьеров, это вопрос формирования зон свободной торговли, это вопрос обновления соглашения защиты и поощрении капиталовложений, это вопрос торговли сельхозпродукцией, это вопросы туристических обменов и формирование облегченных визовых режимов или безвизовых режимов", - сказал министр. По словам Решетникова, страны также обсуждают вопросы авиасообщения, а также страхования и перестрахования. "С ключевыми партнерами у нас есть перечень приоритетных проектов - где-то 160 проектов, где-то - десятки. Которые касаются и торговли, но в первую очередь касаются инвестиций. Потому что со многими странами дальнейшее наращивание торговли – это в первую очередь взаимные инвестиции и формирование кооперационных цепочек. То, что мы обсуждаем", - добавил он. Решетников также сказал, что бизнес обращает внимание на проблемы с проведением платежей, однако в конечном итоге пути решения проблем с транзакциями находятся. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, индия, китай, максим решетников, брикс, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), саммит брикс в казани в 2024 году, экономика