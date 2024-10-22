https://ria.ru/20241022/himars-1979305173.html

В зоне СВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS

В зоне СВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS - РИА Новости, 22.10.2024

В зоне СВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS

Российские средства ПВО за сутки сбили управляемую авиабомбу Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда HIMARS американского производства и 77... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:14

2024-10-22T13:14

2024-10-22T13:14

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили управляемую авиабомбу Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда HIMARS американского производства и 77 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке министерства. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 095 беспилотных летательных аппаратов, 583 зенитных ракетных комплекса, 18 753 танка и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 530 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 468 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241022/minoborony-1979235292.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)