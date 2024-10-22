https://ria.ru/20241022/gubernator-1979226993.html

В Тульской области из-за атаки БПЛА повреждены два спиртзавода

В Тульской области из-за атаки БПЛА повреждены два спиртзавода - РИА Новости, 22.10.2024

В Тульской области из-за атаки БПЛА повреждены два спиртзавода

Два спиртзавода в Тульской области повреждены из-за атаки украинских беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T03:55

2024-10-22T03:55

2024-10-22T04:06

тульская область

россия

дмитрий миляев

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978115283_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_5230fd434c67641ee80c423f8f0bdc1d.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Два спиртзавода в Тульской области повреждены из-за атаки украинских беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."Сегодня ночью на территории Тульской области подразделения ПВО министерства обороны РФ пресекли атаку БПЛА ВСУ. Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района", — написал он в Telegram-канале.По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб."Ситуация находится под контролем", — добавил он.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20241022/bogomaz-1979223827.html

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, россия, дмитрий миляев, вооруженные силы украины, происшествия