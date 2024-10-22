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В Тульской области из-за атаки БПЛА повреждены два спиртзавода
В Тульской области из-за атаки БПЛА повреждены два спиртзавода - РИА Новости, 22.10.2024
В Тульской области из-за атаки БПЛА повреждены два спиртзавода
Два спиртзавода в Тульской области повреждены из-за атаки украинских беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T03:55
2024-10-22T03:55
2024-10-22T04:06
тульская область
россия
дмитрий миляев
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Два спиртзавода в Тульской области повреждены из-за атаки украинских беспилотников, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."Сегодня ночью на территории Тульской области подразделения ПВО министерства обороны РФ пресекли атаку БПЛА ВСУ. Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района", — написал он в Telegram-канале.По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб."Ситуация находится под контролем", — добавил он.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241022/bogomaz-1979223827.html
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тульская область, россия, дмитрий миляев, вооруженные силы украины, происшествия
Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Тульской области из-за атаки БПЛА повреждены два спиртзавода
Губернатор: из-за атаки БПЛА в Тульской области повреждены два спиртзавода