https://ria.ru/20241022/gubernator-1979221714.html
Ракетную опасность объявляли в Курской области на четыре минуты
Ракетную опасность объявляли в Курской области на четыре минуты - РИА Новости, 22.10.2024
Ракетную опасность объявляли в Курской области на четыре минуты
Ракетную опасность объявляли в Курской области на 4 минуты, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T00:53
2024-10-22T00:53
2024-10-22T01:03
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
курская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ракетную опасность объявляли в Курской области на 4 минуты, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале. Тревога была объявлена в 0:30 и длилась четыре минуты. На всей территории региона продолжает действовать опасность атаки БПЛА.
https://ria.ru/20241022/dnr-1979220306.html
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алексей смирнов (политик) , курская область
Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Курская область
Ракетную опасность объявляли в Курской области на четыре минуты
Губернатор: ракетная опасность в Курской области отменена