https://ria.ru/20241022/gubernator-1979221714.html

Ракетную опасность объявляли в Курской области на четыре минуты

Ракетную опасность объявляли в Курской области на четыре минуты - РИА Новости, 22.10.2024

Ракетную опасность объявляли в Курской области на четыре минуты

Ракетную опасность объявляли в Курской области на 4 минуты, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T00:53

2024-10-22T00:53

2024-10-22T01:03

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

курская область

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ракетную опасность объявляли в Курской области на 4 минуты, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале. Тревога была объявлена в 0:30 и длилась четыре минуты. На всей территории региона продолжает действовать опасность атаки БПЛА.

https://ria.ru/20241022/dnr-1979220306.html

курская область

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2024

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алексей смирнов (политик) , курская область