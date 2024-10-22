https://ria.ru/20241022/gryzlov-1979228453.html

Посол раскрыл детали договора о гарантиях безопасности Москвы и Минска

Посол раскрыл детали договора о гарантиях безопасности Москвы и Минска - РИА Новости, 22.10.2024

Посол раскрыл детали договора о гарантиях безопасности Москвы и Минска

В договоре России и Белоруссии о гарантиях безопасности содержится порядок действий в условиях возникновения реальной угрозы суверенитету, заявил в интервью РИА РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T04:40

2024-10-22T04:40

2024-10-22T04:40

борис грызлов

оон

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минск

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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. В договоре России и Белоруссии о гарантиях безопасности содержится порядок действий в условиях возникновения реальной угрозы суверенитету, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Минске Борис Грызлов. "Он предусматривает, в том числе, порядок действий сторон в условиях возникновения реальной угрозы суверенитету одного или обоих наших государств. В духе союзнических отношений мы исходим из того, что внешние границы Союзного государства образуют единое оборонное пространство", - сказал Грызлов. По его словам, включены в договор и положения, связанные с размещением по согласованию лидеров двух стран российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии в качестве действенного инструмента военного сдерживания возможных актов агрессии, а также купирования стремления оппонентов устраивать провокации на западном фланге Союзного государства. "В текст договора интегрированы и некоторые нововведения, озвученные президентом России Владимиром Путиным на совещании по вопросам ядерного сдерживания 25 сентября", - продолжил посол. Он отметил, что "Москва и Минск вновь подтверждают ненаправленность взаимодействия в сфере безопасности против других государств и его осуществление в четком соответствии с целями и принципами устава ООН и другими нормами международного права". "Этот факт дополнительно подтверждает оборонный характер договора", - констатировал Грызлов. Он сообщил, что ведется активная работа с белорусскими союзниками по финализации текстов этого документа и новой концепции безопасности Союзного государства, которые являются в определенной степени взаимодополняющими, но в то же время обладают своими особенностями. "Концепция безопасности Союзного государства представляет собой всеобъемлющий документ доктринального характера, в котором дается концептуальная оценка непростым изменениям геополитической ситуации и роли Союзного государства в складывающейся военно-политической архитектуре мира. Необходимость обновления концепции… продиктована нарастанием глобальной и региональной нестабильности, а также усилиями, которые наши стратегические противники предпринимают для нанесения ущерба России и Беларуси", - пояснил дипломат. Он добавил, что конкретные формулировки обоих документов являются предметом уже "чистового" согласования компетентными органами двух стран, но принципиальное видение с обеих сторон, безусловно, совпадает. "Остаются, что называется, финальные штрихи. Рассчитываем, что подписание состоится на очередном заседании Высшего государственного совета Союзного государства уже до конца текущего года", - сказал Грызлов. .

https://ria.ru/20241019/voennye-1978877008.html

https://ria.ru/20241017/lukashenko-1978596063.html

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борис грызлов, оон, владимир путин, белоруссия, минск, россия