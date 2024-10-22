https://ria.ru/20241022/gryzlov-1979225776.html
Посол: Минск внесет вклад в построение новой архитектуры безопасности БРИКС
Посол: Минск внесет вклад в построение новой архитектуры безопасности БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Посол: Минск внесет вклад в построение новой архитектуры безопасности БРИКС
Минск внесет достойный вклад в общие усилия стран БРИКС по построению новой глобальной архитектуры безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T03:17
2024-10-22T03:17
2024-10-22T03:43
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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Минск внесет достойный вклад в общие усилия стран БРИКС по построению новой глобальной архитектуры безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. "Уверен, что Минск внесет достойный вклад в общие усилия стран БРИКС по построению новой глобальной архитектуры безопасности на принципах неделимости, равноправия, взаимного уважения и учета интересов, а также безусловного верховенства международного права. Беларуси есть что предложить странам БРИКС в области экономического и финансового взаимодействия, а также на треке гуманитарного сотрудничества. С удовлетворением отмечаем готовность белорусской стороны активно участвовать в целом спектре инициатив по самому широкому кругу вопросов", - сказал Грызлов. По его словам, в России рассчитывают, что партнеры по БРИКС видят преимущества, которые несет в себе подключение Минска к работе этого объединения. "Вместе с тем окончательное решение о параметрах дальнейшего расширения БРИКС будет приниматься на основе консенсуса мнений всех стран-участниц. Намерены в связке с нашими белорусскими союзниками плотно работать над тем, чтобы республика в числе первых вошла в список потенциальных партнеров клуба", - продолжил Грызлов. Он подчеркнул, что Россия, безусловно, поддерживает инициативу белорусских друзей по их вовлечению в деятельность БРИКС. При этом дипломат отметил неизменную поддержку со стороны России, оказываемую Белоруссии на различных многосторонних площадках. "Одним из главных достижений этого года считаем одобрение белорусской заявки на вступление в полноправные члены ШОС – статус, которого республика добивалась на протяжении нескольких лет и получила на июльском саммите в Астане", - констатировал посол. Он напомнил, что в этом году в рамках российского председательства в БРИКС белорусская сторона активно привлекалась к участию в мероприятиях объединения. "Речь идет о сотрудничестве в сфере экономики и образования, а также на культурно-гуманитарном и спортивном направлениях. Атлеты из Беларуси достойно выступили на играх БРИКС. Белорусская делегация под руководством главы внешнеполитического ведомства приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде в июне этого года, а на саммит в Казани в качестве гостя страны-председателя мы ожидаем президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко", - добавил Грызлов.
https://ria.ru/20241022/ekspert-1979224845.html
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в мире, россия, белоруссия, борис грызлов, минск, брикс, шос
В мире, Россия, Белоруссия, Борис Грызлов, Минск, БРИКС, ШОС
Посол: Минск внесет вклад в построение новой архитектуры безопасности БРИКС
Грызлов: Беларусь внесет вклад в построение новой архитектуры безопасности БРИКС
МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Минск внесет достойный вклад в общие усилия стран БРИКС по построению новой глобальной архитектуры безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.
"Уверен, что Минск внесет достойный вклад в общие усилия стран БРИКС по построению новой глобальной архитектуры безопасности на принципах неделимости, равноправия, взаимного уважения и учета интересов, а также безусловного верховенства международного права. Беларуси есть что предложить странам БРИКС в области экономического и финансового взаимодействия, а также на треке гуманитарного сотрудничества. С удовлетворением отмечаем готовность белорусской стороны активно участвовать в целом спектре инициатив по самому широкому кругу вопросов", - сказал Грызлов.
По его словам, в России рассчитывают, что партнеры по БРИКС видят преимущества, которые несет в себе подключение Минска к работе этого объединения. "Вместе с тем окончательное решение о параметрах дальнейшего расширения БРИКС будет приниматься на основе консенсуса мнений всех стран-участниц. Намерены в связке с нашими белорусскими союзниками плотно работать над тем, чтобы республика в числе первых вошла в список потенциальных партнеров клуба", - продолжил Грызлов.
Он подчеркнул, что Россия, безусловно, поддерживает инициативу белорусских друзей по их вовлечению в деятельность БРИКС. При этом дипломат отметил неизменную поддержку со стороны России, оказываемую Белоруссии на различных многосторонних площадках. "Одним из главных достижений этого года считаем одобрение белорусской заявки на вступление в полноправные члены ШОС
– статус, которого республика добивалась на протяжении нескольких лет и получила на июльском саммите в Астане", - констатировал посол.
Он напомнил, что в этом году в рамках российского председательства в БРИКС белорусская сторона активно привлекалась к участию в мероприятиях объединения. "Речь идет о сотрудничестве в сфере экономики и образования, а также на культурно-гуманитарном и спортивном направлениях. Атлеты из Беларуси достойно выступили на играх БРИКС. Белорусская делегация под руководством главы внешнеполитического ведомства приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде
в июне этого года, а на саммит в Казани
в качестве гостя страны-председателя мы ожидаем президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко", - добавил Грызлов.