Рейтинг@Mail.ru
Посол: Минск внесет вклад в построение новой архитектуры безопасности БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 22.10.2024 (обновлено: 03:43 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/gryzlov-1979225776.html
Посол: Минск внесет вклад в построение новой архитектуры безопасности БРИКС
Посол: Минск внесет вклад в построение новой архитектуры безопасности БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Посол: Минск внесет вклад в построение новой архитектуры безопасности БРИКС
Минск внесет достойный вклад в общие усилия стран БРИКС по построению новой глобальной архитектуры безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T03:17
2024-10-22T03:43
в мире
россия
белоруссия
борис грызлов
минск
брикс
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978873224_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_29c51b56c32f98cf322d2c7712c66968.jpg
МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Минск внесет достойный вклад в общие усилия стран БРИКС по построению новой глобальной архитектуры безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. "Уверен, что Минск внесет достойный вклад в общие усилия стран БРИКС по построению новой глобальной архитектуры безопасности на принципах неделимости, равноправия, взаимного уважения и учета интересов, а также безусловного верховенства международного права. Беларуси есть что предложить странам БРИКС в области экономического и финансового взаимодействия, а также на треке гуманитарного сотрудничества. С удовлетворением отмечаем готовность белорусской стороны активно участвовать в целом спектре инициатив по самому широкому кругу вопросов", - сказал Грызлов. По его словам, в России рассчитывают, что партнеры по БРИКС видят преимущества, которые несет в себе подключение Минска к работе этого объединения. "Вместе с тем окончательное решение о параметрах дальнейшего расширения БРИКС будет приниматься на основе консенсуса мнений всех стран-участниц. Намерены в связке с нашими белорусскими союзниками плотно работать над тем, чтобы республика в числе первых вошла в список потенциальных партнеров клуба", - продолжил Грызлов. Он подчеркнул, что Россия, безусловно, поддерживает инициативу белорусских друзей по их вовлечению в деятельность БРИКС. При этом дипломат отметил неизменную поддержку со стороны России, оказываемую Белоруссии на различных многосторонних площадках. "Одним из главных достижений этого года считаем одобрение белорусской заявки на вступление в полноправные члены ШОС – статус, которого республика добивалась на протяжении нескольких лет и получила на июльском саммите в Астане", - констатировал посол. Он напомнил, что в этом году в рамках российского председательства в БРИКС белорусская сторона активно привлекалась к участию в мероприятиях объединения. "Речь идет о сотрудничестве в сфере экономики и образования, а также на культурно-гуманитарном и спортивном направлениях. Атлеты из Беларуси достойно выступили на играх БРИКС. Белорусская делегация под руководством главы внешнеполитического ведомства приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде в июне этого года, а на саммит в Казани в качестве гостя страны-председателя мы ожидаем президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко", - добавил Грызлов.
https://ria.ru/20241022/ekspert-1979224845.html
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978873224_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_020b9912c24b9619f97b17c2dfeb96d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, борис грызлов, минск, брикс, шос
В мире, Россия, Белоруссия, Борис Грызлов, Минск, БРИКС, ШОС
Посол: Минск внесет вклад в построение новой архитектуры безопасности БРИКС

Грызлов: Беларусь внесет вклад в построение новой архитектуры безопасности БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Минск внесет достойный вклад в общие усилия стран БРИКС по построению новой глобальной архитектуры безопасности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.
"Уверен, что Минск внесет достойный вклад в общие усилия стран БРИКС по построению новой глобальной архитектуры безопасности на принципах неделимости, равноправия, взаимного уважения и учета интересов, а также безусловного верховенства международного права. Беларуси есть что предложить странам БРИКС в области экономического и финансового взаимодействия, а также на треке гуманитарного сотрудничества. С удовлетворением отмечаем готовность белорусской стороны активно участвовать в целом спектре инициатив по самому широкому кругу вопросов", - сказал Грызлов.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян после российско-эмиратских переговоров - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Эксперт прокомментировал вступление ОАЭ в БРИКС
02:38
По его словам, в России рассчитывают, что партнеры по БРИКС видят преимущества, которые несет в себе подключение Минска к работе этого объединения. "Вместе с тем окончательное решение о параметрах дальнейшего расширения БРИКС будет приниматься на основе консенсуса мнений всех стран-участниц. Намерены в связке с нашими белорусскими союзниками плотно работать над тем, чтобы республика в числе первых вошла в список потенциальных партнеров клуба", - продолжил Грызлов.
Он подчеркнул, что Россия, безусловно, поддерживает инициативу белорусских друзей по их вовлечению в деятельность БРИКС. При этом дипломат отметил неизменную поддержку со стороны России, оказываемую Белоруссии на различных многосторонних площадках. "Одним из главных достижений этого года считаем одобрение белорусской заявки на вступление в полноправные члены ШОС – статус, которого республика добивалась на протяжении нескольких лет и получила на июльском саммите в Астане", - констатировал посол.
Он напомнил, что в этом году в рамках российского председательства в БРИКС белорусская сторона активно привлекалась к участию в мероприятиях объединения. "Речь идет о сотрудничестве в сфере экономики и образования, а также на культурно-гуманитарном и спортивном направлениях. Атлеты из Беларуси достойно выступили на играх БРИКС. Белорусская делегация под руководством главы внешнеполитического ведомства приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде в июне этого года, а на саммит в Казани в качестве гостя страны-председателя мы ожидаем президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко", - добавил Грызлов.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
02:40
 
В миреРоссияБелоруссияБорис ГрызловМинскБРИКСШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала