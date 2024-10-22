Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, чем грозит приход оппозиции к власти в Грузии - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/gruziya-1979417690.html
Эксперт рассказал, чем грозит приход оппозиции к власти в Грузии
Эксперт рассказал, чем грозит приход оппозиции к власти в Грузии - РИА Новости, 22.10.2024
Эксперт рассказал, чем грозит приход оппозиции к власти в Грузии
Приход в Грузии к власти оппозиции грозит вооруженным конфликтом с РФ, заявил РИА Новости грузинский эксперт по международным отношениям, политолог Ираклий... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:48
2024-10-22T19:48
в мире
грузия
россия
бидзина иванишвили
ираклий гарибашвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg
БАКУ, 22 октября – РИА Новости. Приход в Грузии к власти оппозиции грозит вооруженным конфликтом с РФ, заявил РИА Новости грузинский эксперт по международным отношениям, политолог Ираклий Гогава. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Ранее основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что высокопоставленный чиновник с Запада предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня. "В обществе Грузии нет ожидания и стремления смены власти, так как разумная часть понимает, что приход к рулю страны иностранной пятой колонны, то есть либеральной оппозиции, означает неминуемое обострение в зонах конфликта с последующим втягиванием Грузии в вооруженный конфликт с Россией. Видим, что требование со стороны коллективного Запада открыть второй фронт остается актуальным", - сказал эксперт. По его словам, главная интрига предстоящих выборов состоит в том, возьмет или нет правящая партия "Грузинская мечта" конституционное большинство. "Социология, которой я доверяю, показывает, что поддержка партии Иванишвили более 60% среди тех избирателей, которые намерены принять участие в выборах. В регионах поддержка доходит до 70%, местами даже больше, а в крупных городах чуть более 50%. Глубинный грузинский народ против войны, так как считает, что даже если гипотетически представить, что удастся с применением военной силы вернуть неконтролируемые территории, то это перекладывание данной проблемы на будущие поколения, а не его решение. Мы считаем, что и абхазы, и осетины наша органическая часть и лишь по договору с ними мы должны прийти к совместной модели. Да и кроме этого, совсем не хочется втягиваться в военную авантюру, которая абсолютно не соответствует нашим национальным интересам", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что "прозападный романтизм в Грузии давно прошел", и сейчас, по его словам, страна "борется за суверенитет и против колониального положения", в которое ее поставили. "Иванишвили поднял знамя антиколониальной борьбы и начал этот процесс именно тогда, когда международная обстановка позволила сделать такой шаг. В политике важно все делать в свое время", - подчеркнул Гогава.
https://ria.ru/20241022/gruziya-1979362198.html
https://ria.ru/20241016/gruziya-1978355268.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_38:0:1241:902_1920x0_80_0_0_2657c104f60d158eebd311b9e24ea465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Россия, Бидзина Иванишвили, Ираклий Гарибашвили
Эксперт рассказал, чем грозит приход оппозиции к власти в Грузии

Эксперт: приход в Грузии к власти оппозиции грозит вооруженным конфликтом с РФ

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 22 октября – РИА Новости. Приход в Грузии к власти оппозиции грозит вооруженным конфликтом с РФ, заявил РИА Новости грузинский эксперт по международным отношениям, политолог Ираклий Гогава.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Ранее основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что высокопоставленный чиновник с Запада предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Лавров оценил слова Иванишвили о подталкивании Грузии к войне с Россией
Вчера, 16:03
"В обществе Грузии нет ожидания и стремления смены власти, так как разумная часть понимает, что приход к рулю страны иностранной пятой колонны, то есть либеральной оппозиции, означает неминуемое обострение в зонах конфликта с последующим втягиванием Грузии в вооруженный конфликт с Россией. Видим, что требование со стороны коллективного Запада открыть второй фронт остается актуальным", - сказал эксперт.
По его словам, главная интрига предстоящих выборов состоит в том, возьмет или нет правящая партия "Грузинская мечта" конституционное большинство.
"Социология, которой я доверяю, показывает, что поддержка партии Иванишвили более 60% среди тех избирателей, которые намерены принять участие в выборах. В регионах поддержка доходит до 70%, местами даже больше, а в крупных городах чуть более 50%. Глубинный грузинский народ против войны, так как считает, что даже если гипотетически представить, что удастся с применением военной силы вернуть неконтролируемые территории, то это перекладывание данной проблемы на будущие поколения, а не его решение. Мы считаем, что и абхазы, и осетины наша органическая часть и лишь по договору с ними мы должны прийти к совместной модели. Да и кроме этого, совсем не хочется втягиваться в военную авантюру, которая абсолютно не соответствует нашим национальным интересам", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что "прозападный романтизм в Грузии давно прошел", и сейчас, по его словам, страна "борется за суверенитет и против колониального положения", в которое ее поставили.
"Иванишвили поднял знамя антиколониальной борьбы и начал этот процесс именно тогда, когда международная обстановка позволила сделать такой шаг. В политике важно все делать в свое время", - подчеркнул Гогава.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Премьер Грузии сделал заявление о конфликте на Украине
16 октября, 16:05
 
В миреГрузияРоссияБидзина ИванишвилиИраклий Гарибашвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала