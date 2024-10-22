https://ria.ru/20241022/gruziya-1979417690.html

Эксперт рассказал, чем грозит приход оппозиции к власти в Грузии

Эксперт рассказал, чем грозит приход оппозиции к власти в Грузии - РИА Новости, 22.10.2024

Эксперт рассказал, чем грозит приход оппозиции к власти в Грузии

Приход в Грузии к власти оппозиции грозит вооруженным конфликтом с РФ, заявил РИА Новости грузинский эксперт по международным отношениям, политолог Ираклий... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:48

2024-10-22T19:48

2024-10-22T19:48

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грузия

россия

бидзина иванишвили

ираклий гарибашвили

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БАКУ, 22 октября – РИА Новости. Приход в Грузии к власти оппозиции грозит вооруженным конфликтом с РФ, заявил РИА Новости грузинский эксперт по международным отношениям, политолог Ираклий Гогава. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Ранее основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что высокопоставленный чиновник с Запада предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня. "В обществе Грузии нет ожидания и стремления смены власти, так как разумная часть понимает, что приход к рулю страны иностранной пятой колонны, то есть либеральной оппозиции, означает неминуемое обострение в зонах конфликта с последующим втягиванием Грузии в вооруженный конфликт с Россией. Видим, что требование со стороны коллективного Запада открыть второй фронт остается актуальным", - сказал эксперт. По его словам, главная интрига предстоящих выборов состоит в том, возьмет или нет правящая партия "Грузинская мечта" конституционное большинство. "Социология, которой я доверяю, показывает, что поддержка партии Иванишвили более 60% среди тех избирателей, которые намерены принять участие в выборах. В регионах поддержка доходит до 70%, местами даже больше, а в крупных городах чуть более 50%. Глубинный грузинский народ против войны, так как считает, что даже если гипотетически представить, что удастся с применением военной силы вернуть неконтролируемые территории, то это перекладывание данной проблемы на будущие поколения, а не его решение. Мы считаем, что и абхазы, и осетины наша органическая часть и лишь по договору с ними мы должны прийти к совместной модели. Да и кроме этого, совсем не хочется втягиваться в военную авантюру, которая абсолютно не соответствует нашим национальным интересам", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что "прозападный романтизм в Грузии давно прошел", и сейчас, по его словам, страна "борется за суверенитет и против колониального положения", в которое ее поставили. "Иванишвили поднял знамя антиколониальной борьбы и начал этот процесс именно тогда, когда международная обстановка позволила сделать такой шаг. В политике важно все делать в свое время", - подчеркнул Гогава.

https://ria.ru/20241022/gruziya-1979362198.html

https://ria.ru/20241016/gruziya-1978355268.html

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в мире, грузия, россия, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили