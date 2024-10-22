https://ria.ru/20241022/gruz-1979409470.html

Ростовские депутаты доставили гуманитарный груз для больницы в ЛНР

Ростовские депутаты доставили гуманитарный груз для больницы в ЛНР - РИА Новости, 22.10.2024

Ростовские депутаты доставили гуманитарный груз для больницы в ЛНР

Депутаты фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области доставили гуманитарный груз для городской больницы в Луганске (ЛНР), говорится в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:56

2024-10-22T18:56

2024-10-22T18:56

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области доставили гуманитарный груз для городской больницы в Луганске (ЛНР), говорится в Telegram-канале регионального заксобрания. "Депутаты фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан и Григорий Фоменко доставили гуманитарный груз медицинских материалов для хирургического отделения городской больницы в Луганск", - говорится в сообщении. После передачи гумпомощи ростовские парламентарии вместе с коллегами возложили цветы к памятнику Клименту Ворошилову и посетили мемориальный комплекс памяти героев обороны Луганска "Острая могила" и знаменитый монумент "Черный танк". Как следует из сообщения регионального заксобрания, ростовские депутаты и их коллеги из Луганской Народной Республики договорились, что подобные межпарламентские встречи должны проходить чаще, и теперь парламентарии Ростовской области ждут депутатов народного совета ЛНР с ответным визитом.

https://ria.ru/20241014/gumpomosch-1978029363.html

ростовская область

луганская народная республика

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ростовская область, луганская народная республика, луганск, сво