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Ростовские депутаты доставили гуманитарный груз для больницы в ЛНР
Ростовские депутаты доставили гуманитарный груз для больницы в ЛНР - РИА Новости, 22.10.2024
Ростовские депутаты доставили гуманитарный груз для больницы в ЛНР
Депутаты фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области доставили гуманитарный груз для городской больницы в Луганске (ЛНР), говорится в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:56
2024-10-22T18:56
2024-10-22T18:56
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области доставили гуманитарный груз для городской больницы в Луганске (ЛНР), говорится в Telegram-канале регионального заксобрания. "Депутаты фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан и Григорий Фоменко доставили гуманитарный груз медицинских материалов для хирургического отделения городской больницы в Луганск", - говорится в сообщении. После передачи гумпомощи ростовские парламентарии вместе с коллегами возложили цветы к памятнику Клименту Ворошилову и посетили мемориальный комплекс памяти героев обороны Луганска "Острая могила" и знаменитый монумент "Черный танк". Как следует из сообщения регионального заксобрания, ростовские депутаты и их коллеги из Луганской Народной Республики договорились, что подобные межпарламентские встречи должны проходить чаще, и теперь парламентарии Ростовской области ждут депутатов народного совета ЛНР с ответным визитом.
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ростовская область, луганская народная республика, луганск, сво
Надежные люди, Ростовская область, Луганская Народная Республика, Луганск, СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области доставили гуманитарный груз для городской больницы в Луганске (ЛНР), говорится в Telegram-канале регионального заксобрания.
"Депутаты фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Алексей Мисан и Григорий Фоменко доставили гуманитарный груз медицинских материалов для хирургического отделения городской больницы в Луганск", - говорится в сообщении.
После передачи гумпомощи ростовские парламентарии вместе с коллегами возложили цветы к памятнику Клименту Ворошилову и посетили мемориальный комплекс памяти героев обороны Луганска
"Острая могила" и знаменитый монумент "Черный танк".
Как следует из сообщения регионального заксобрания, ростовские депутаты и их коллеги из Луганской Народной Республики договорились, что подобные межпарламентские встречи должны проходить чаще, и теперь парламентарии Ростовской области ждут депутатов народного совета ЛНР с ответным визитом.