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В Госдуме ответили на слова о вмешательстве России в выборы в Молдавии - РИА Новости, 22.10.2024
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17:24 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/gosduma-1979383688.html
В Госдуме ответили на слова о вмешательстве России в выборы в Молдавии
В Госдуме ответили на слова о вмешательстве России в выборы в Молдавии - РИА Новости, 22.10.2024
В Госдуме ответили на слова о вмешательстве России в выборы в Молдавии
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал абсурдом заявление представителя Евросоюза о якобы вмешательстве России в выборы и РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:24
2024-10-22T17:24
в мире
молдавия
россия
гагаузия
михаил шеремет
майя санду
петер стано
евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал абсурдом заявление представителя Евросоюза о якобы вмешательстве России в выборы и референдум в Молдавии. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что на референдуме по членству в ЕС и на президентских выборах в Молдавии имело место некое "вмешательство", утверждая, что выборы якобы "проходили в условиях беспрецедентного давления" и "запугивания со стороны России и ее прокси". "Абсурдное заявление Евросоюза с беспочвенными обвинениями в адрес России - это попытка уйти от ответственности за преступление, совершенное против свобод человека в отдельно взятой стране, в тщетной попытке переложить все с больной головы на здоровую", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, возмущения Евросоюза нужно интерпретировать как беспомощный крик от большой досады за то, что в этот раз им не удалось обмануть международную общественность своей открытой и наглой подтасовкой результатов выборов в Молдавии. "Чиновники Евросоюза публично демонстрируют неуважение и презрение к выбору жителей Молдовы, тем самым дискредитировав и вымарав в грязи ими же восхваляемые принципы европейской демократии", - сказал депутат. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Кроме того, в Молдавии прошел первый тур президентских выборов По результатам обработки 100% протоколов лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,45% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979327822.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, михаил шеремет, майя санду, петер стано, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Михаил Шеремет, Майя Санду, Петер Стано, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
В Госдуме ответили на слова о вмешательстве России в выборы в Молдавии

В Госдуме назвали абсурдным слова о вмешательстве России в выборы в Молдавии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал абсурдом заявление представителя Евросоюза о якобы вмешательстве России в выборы и референдум в Молдавии.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что на референдуме по членству в ЕС и на президентских выборах в Молдавии имело место некое "вмешательство", утверждая, что выборы якобы "проходили в условиях беспрецедентного давления" и "запугивания со стороны России и ее прокси".
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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Вчера, 14:35
"Абсурдное заявление Евросоюза с беспочвенными обвинениями в адрес России - это попытка уйти от ответственности за преступление, совершенное против свобод человека в отдельно взятой стране, в тщетной попытке переложить все с больной головы на здоровую", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, возмущения Евросоюза нужно интерпретировать как беспомощный крик от большой досады за то, что в этот раз им не удалось обмануть международную общественность своей открытой и наглой подтасовкой результатов выборов в Молдавии.
"Чиновники Евросоюза публично демонстрируют неуважение и презрение к выбору жителей Молдовы, тем самым дискредитировав и вымарав в грязи ими же восхваляемые принципы европейской демократии", - сказал депутат.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.
Кроме того, в Молдавии прошел первый тур президентских выборов По результатам обработки 100% протоколов лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,45% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Песков прокомментировал слова Санду о вмешательстве в выборы
21 октября, 11:57
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМихаил ШереметМайя СандуПетер СтаноЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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