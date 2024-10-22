В Госдуме ответили на слова о вмешательстве России в выборы в Молдавии
В Госдуме назвали абсурдным слова о вмешательстве России в выборы в Молдавии
Здание Государственной думы России . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал абсурдом заявление представителя Евросоюза о якобы вмешательстве России в выборы и референдум в Молдавии.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что на референдуме по членству в ЕС и на президентских выборах в Молдавии имело место некое "вмешательство", утверждая, что выборы якобы "проходили в условиях беспрецедентного давления" и "запугивания со стороны России и ее прокси".
"Абсурдное заявление Евросоюза с беспочвенными обвинениями в адрес России - это попытка уйти от ответственности за преступление, совершенное против свобод человека в отдельно взятой стране, в тщетной попытке переложить все с больной головы на здоровую", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, возмущения Евросоюза нужно интерпретировать как беспомощный крик от большой досады за то, что в этот раз им не удалось обмануть международную общественность своей открытой и наглой подтасовкой результатов выборов в Молдавии.
"Чиновники Евросоюза публично демонстрируют неуважение и презрение к выбору жителей Молдовы, тем самым дискредитировав и вымарав в грязи ими же восхваляемые принципы европейской демократии", - сказал депутат.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.
Кроме того, в Молдавии прошел первый тур президентских выборов По результатам обработки 100% протоколов лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,45% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
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