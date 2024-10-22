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Госдума приняла проект о блокировке сайтов незаконных услуг по миграции - РИА Новости, 22.10.2024
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14:22 22.10.2024 (обновлено: 14:23 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/gosduma-1979323999.html
Госдума приняла проект о блокировке сайтов незаконных услуг по миграции
Госдума приняла проект о блокировке сайтов незаконных услуг по миграции - РИА Новости, 22.10.2024
Госдума приняла проект о блокировке сайтов незаконных услуг по миграции
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:22
2024-10-22T14:23
госдума рф
вячеслав володин
ирина яровая
генеральная прокуратура рф
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способах организации незаконной миграции.Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.Законопроектом предлагается включать в реестр запрещенной информации информацию, содержащую предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, что позволит обеспечить внесудебную блокировку такой информации.
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госдума рф, вячеслав володин, ирина яровая, генеральная прокуратура рф, россия
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Генеральная прокуратура РФ, Россия
Госдума приняла проект о блокировке сайтов незаконных услуг по миграции

ГД в I чтении приняла проект о блокировке сайтов незаконных услуг по миграции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способах организации незаконной миграции.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.
Законопроектом предлагается включать в реестр запрещенной информации информацию, содержащую предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, что позволит обеспечить внесудебную блокировку такой информации.
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Госдума РФВячеслав ВолодинИрина ЯроваяГенеральная прокуратура РФРоссия
 
 
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