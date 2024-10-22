https://ria.ru/20241022/gosduma-1979273665.html
Комиссия Госдумы предложит решения по вопросам трудовой миграции
Комиссия Госдумы предложит решения по вопросам трудовой миграции - РИА Новости, 22.10.2024
Комиссия Госдумы предложит решения по вопросам трудовой миграции
Комиссия ГД по миграционной политике предложит правительству РФ решения по вопросам трудовой миграции, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:36
2024-10-22T11:36
2024-10-22T11:36
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Комиссия ГД по миграционной политике предложит правительству РФ решения по вопросам трудовой миграции, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Наша комиссия продолжит свою работу, это только первые решения, которые связаны с пресечением и противодействием организованной нелегальной миграции. Но мы абсолютно точно через те уже большие аналитические данные и объем информации, который мы сами проанализировали, будем предлагать правительству серьезные решения и по вопросам трудовой миграции, и по вопросам обеспечения жизни и здоровья наших граждан", - сказала она журналистам. Она отметила, что Думе будет предложено по итогам принятия закона об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов сформировать отдельное постановление правительству РФ. "С учётом большой глубины понимания нами тех серьезных недостатков и проблем, которые существуют в этом вопросе. Более детально на палате я доложу этот вопрос с раскрытием, как разрабатываются контрольно-измерительные материалы", - добавила парламентарий.
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общество, россия, ирина яровая, госдума рф
Общество, Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ
Комиссия Госдумы предложит решения по вопросам трудовой миграции
Комиссия ГД предложит правительству решения по вопросам трудовой миграции
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Комиссия ГД по миграционной политике предложит правительству РФ решения по вопросам трудовой миграции, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Наша комиссия продолжит свою работу, это только первые решения, которые связаны с пресечением и противодействием организованной нелегальной миграции. Но мы абсолютно точно через те уже большие аналитические данные и объем информации, который мы сами проанализировали, будем предлагать правительству серьезные решения и по вопросам трудовой миграции, и по вопросам обеспечения жизни и здоровья наших граждан", - сказала она журналистам.
Она отметила, что Думе будет предложено по итогам принятия закона об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов сформировать отдельное постановление правительству РФ.
"С учётом большой глубины понимания нами тех серьезных недостатков и проблем, которые существуют в этом вопросе. Более детально на палате я доложу этот вопрос с раскрытием, как разрабатываются контрольно-измерительные материалы", - добавила парламентарий.