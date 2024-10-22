https://ria.ru/20241022/gosdep-1979429001.html

США не против сотрудничества отдельных стран с БРИКС, заявил Госдеп

США не против сотрудничества отдельных стран с БРИКС, заявил Госдеп - РИА Новости, 22.10.2024

США не против сотрудничества отдельных стран с БРИКС, заявил Госдеп

США считают, что отдельные страны вправе сами решать, с какими объединениями им сотрудничать, заявил во вторник заместитель официального представителя... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T21:37

2024-10-22T21:37

2024-10-22T21:37

саммит брикс в казани в 2024 году

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казань

бразилия

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. США считают, что отдельные страны вправе сами решать, с какими объединениями им сотрудничать, заявил во вторник заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель, комментируя стартовавший в Казани саммит стран БРИКС. "Мы считаем, что все суверенные государства вправе сами делать выбор относительно стран и объединений, с которыми они желают сотрудничать", - сказал Патель в ходе регулярного брифинга. Дипломат добавил, что в Вашингтоне рассчитывают на расширение сотрудничества с отдельными членами БРИКС, включая Бразилию, Индию и ЮАР. Говоря о будущем отношений с Китаем, Патель сделал акцент на необходимости "ответственного управления конкуренцией". "Что касается России, мы продолжим противодействовать ее агрессии и доносить до других стран, что "бизнеса как обычно" с РФ больше быть не может", - резюмировал представитель американского дипведомства. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979427256.html

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казань

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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, казань, бразилия, в мире