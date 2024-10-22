https://ria.ru/20241022/gorlovka-1979377829.html

При украинских обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы

При украинских обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы - РИА Новости, 22.10.2024

При украинских обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы

Две мирные жительницы получили ранения в результате сбросов взрывоопасных предметов с украинских беспилотников на остановку в Горловке в ДНР, сообщил мэр города РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:02

2024-10-22T17:02

2024-10-22T17:32

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате сбросов взрывоопасных предметов с украинских беспилотников на остановку в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины на остановке общественного транспорта по улице Пересыпкина ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Он также добавил, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с дрона на поселок шахты имени Румянцева пострадала мирная жительница. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 15.00 и 15.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241010/voyna-1977298466.html

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Момент атаки украинского дрона по остановке общественного транспорта Момент атаки украинского дрона по остановке общественного транспорта 2024-10-22T17:02 true PT0M39S

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия