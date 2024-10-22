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При украинских обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:02 22.10.2024 (обновлено: 17:32 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/gorlovka-1979377829.html
При украинских обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы
При украинских обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы - РИА Новости, 22.10.2024
При украинских обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы
Две мирные жительницы получили ранения в результате сбросов взрывоопасных предметов с украинских беспилотников на остановку в Горловке в ДНР, сообщил мэр города РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:02
2024-10-22T17:32
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате сбросов взрывоопасных предметов с украинских беспилотников на остановку в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины на остановке общественного транспорта по улице Пересыпкина ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Он также добавил, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с дрона на поселок шахты имени Румянцева пострадала мирная жительница. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 15.00 и 15.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
донецкая народная республика
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Момент атаки украинского дрона по остановке общественного транспорта
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При украинских обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы

Приходько: при украинских обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате сбросов взрывоопасных предметов с украинских беспилотников на остановку в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины на остановке общественного транспорта по улице Пересыпкина ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
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22 июня 2022, 17:18
Он также добавил, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с дрона на поселок шахты имени Румянцева пострадала мирная жительница.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 15.00 и 15.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Горловку.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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