https://ria.ru/20241022/gorlovka-1979377829.html
При украинских обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы
При украинских обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы - РИА Новости, 22.10.2024
При украинских обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы
Две мирные жительницы получили ранения в результате сбросов взрывоопасных предметов с украинских беспилотников на остановку в Горловке в ДНР, сообщил мэр города РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:02
2024-10-22T17:02
2024-10-22T17:32
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате сбросов взрывоопасных предметов с украинских беспилотников на остановку в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины на остановке общественного транспорта по улице Пересыпкина ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Он также добавил, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с дрона на поселок шахты имени Румянцева пострадала мирная жительница. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 15.00 и 15.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Момент атаки украинского дрона по остановке общественного транспорта
Момент атаки украинского дрона по остановке общественного транспорта
2024-10-22T17:02
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При украинских обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы
Приходько: при украинских обстрелах Горловки пострадали две мирные жительницы