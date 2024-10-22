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Глюкоза рассказала о своем задержании в Шереметьево - РИА Новости, 22.10.2024
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Шоубиз
 
18:42 22.10.2024 (обновлено: 21:55 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/glyukoza-1979406022.html
Глюкоза рассказала о своем задержании в Шереметьево
Глюкоза рассказала о своем задержании в Шереметьево - РИА Новости, 22.10.2024
Глюкоза рассказала о своем задержании в Шереметьево
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) рассказала в своем Telegram-канале о задержании в аэропорту Шереметьево и выписанном штрафе из-за того, что она якобы... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:42
2024-10-22T21:55
шоубиз
происшествия
москва
глюкоза (наталья ионова)
шереметьево (аэропорт)
россия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) рассказала в своем Telegram-канале о задержании в аэропорту Шереметьево и выписанном штрафе из-за того, что она якобы находилась в состоянии наркотического опьянения.Ранее РИА Новости сообщили в суде московского района Крюково, что мировой судья оштрафовал Чистякову-Ионову на пять тысяч рублей по протоколу, выписанному после задержания в Шереметьево в состоянии, предположительно, наркотического опьянения. Согласно протоколу, от медицинского освидетельствования она отказалась."Вчера ночью я прилетела из Питера в Москву после больших съемок для федерального канала, которые шли несколько недель. На выходе из самолета меня встретили сотрудники полиции: они ждали именно меня, готовились, планировали. Один из них сказал: им поступило заявление от одного влиятельного человека и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии", — написала артистка. Как сообщает певица, сотрудники правоохранительных органов попросили ее пройти в отделение полиции в аэропорту и сдать анализы. Она посоветовалась со своим адвокатом и, посчитав требования полицейских незаконными, на освидетельствование не согласилась. Затем, по словам Глюкозы, сотрудники полиции вменили ей статью за отказ.Певица утверждает, что мотивы, по которым суд пришел к решению о штрафе, неизвестны.
https://ria.ru/20241022/arest-1979287170.html
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происшествия, москва, глюкоза (наталья ионова), шереметьево (аэропорт), россия
Шоубиз, Происшествия, Москва, Глюкоза (Наталья Ионова), Шереметьево (аэропорт), Россия
Глюкоза рассказала о своем задержании в Шереметьево

Певица Глюкоза рассказала о своем задержании в аэропорту Шереметьево

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыНаталья Чистякова-Ионова в суде
Наталья Чистякова-Ионова в суде - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Наталья Чистякова-Ионова в суде
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) рассказала в своем Telegram-канале о задержании в аэропорту Шереметьево и выписанном штрафе из-за того, что она якобы находилась в состоянии наркотического опьянения.
Ранее РИА Новости сообщили в суде московского района Крюково, что мировой судья оштрафовал Чистякову-Ионову на пять тысяч рублей по протоколу, выписанному после задержания в Шереметьево в состоянии, предположительно, наркотического опьянения. Согласно протоколу, от медицинского освидетельствования она отказалась.
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"Вчера ночью я прилетела из Питера в Москву после больших съемок для федерального канала, которые шли несколько недель. На выходе из самолета меня встретили сотрудники полиции: они ждали именно меня, готовились, планировали. Один из них сказал: им поступило заявление от одного влиятельного человека и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии", — написала артистка.
Как сообщает певица, сотрудники правоохранительных органов попросили ее пройти в отделение полиции в аэропорту и сдать анализы. Она посоветовалась со своим адвокатом и, посчитав требования полицейских незаконными, на освидетельствование не согласилась. Затем, по словам Глюкозы, сотрудники полиции вменили ей статью за отказ.
Певица утверждает, что мотивы, по которым суд пришел к решению о штрафе, неизвестны.
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ШоубизПроисшествияМоскваГлюкоза (Наталья Ионова)Шереметьево (аэропорт)Россия
 
 
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