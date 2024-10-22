https://ria.ru/20241022/germes-1979222609.html
В Колумбии задержали одного из главарей итальянской мафии
В Колумбии задержали одного из главарей итальянской мафии - РИА Новости, 22.10.2024
В Колумбии задержали одного из главарей итальянской мафии
Совместная операция колумбийской полиции, Европола и итальянских карабинеров привела к поимке на северо-западе Колумбии итальянца Густаво Ночеллы по прозвищу... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T01:16
2024-10-22T01:16
2024-10-22T01:16
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БОГОТА, 22 октября — РИА Новости. Совместная операция колумбийской полиции, Европола и итальянских карабинеров привела к поимке на северо-западе Колумбии итальянца Густаво Ночеллы по прозвищу "Гермес", одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире, сообщил директор полиции Колумбии Уильям Рене Саламанка Рамирес. "Бильярдный стол выдал очередного "крестного отца" итальянской мафии! Мы поймали в Медельине одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире, итальянца Густаво Ночеллу, псевдоним "Гермес", главный связующий кланов Ринальди-Формикола, Амато-Пагано и Де Микко с южноамериканской мафией, особенно колумбийской, с целью торговли крупными партиями наркотиков", - написал генерал Саламанка в своем блоге в X. В отношении итальянца действовал красный формуляр Интерпола, выданный по запросу антинаркотической службы Неаполя в связи с обвинениями в сговоре с целью сбыта наркотиков. По словам директора полиции Колумбии, в рамках международной правоохранительной операции "Минерва" в координации с Европолом, итальянскими карабинерами и властями Соединенного Королевства было установлено, что Ночелла после бегства из Европы обосновался в Колумбии. После полугодичной подготовки полицейский спецназ захватил его в его квартире в Медельине на северо-западе Колумбии.
https://ria.ru/20241013/kolumbiya-1977797626.html
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в мире, колумбия, медельин, неаполь, европол, интерпол
В мире, Колумбия, Медельин, Неаполь, Европол, Интерпол
В Колумбии задержали одного из главарей итальянской мафии
Полиция Колумбии задержала главаря итальянской мафии по прозвищу "Гермес"