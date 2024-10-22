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"Откуда они взялись?": Европу напугали маневры России - РИА Новости, 22.10.2024
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08:00 22.10.2024 (обновлено: 08:04 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/gaz-1979168579.html
"Откуда они взялись?": Европу напугали маневры России
"Откуда они взялись?": Европу напугали маневры России - РИА Новости, 22.10.2024
"Откуда они взялись?": Европу напугали маневры России
Запад больше двух лет пытается оценить размеры российского теневого флота в энергетическом экспорте. Требуют ввести механизм отслеживания СПГ и усилить борьбу... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:00
2024-10-22T08:04
экономика
европа
россия
франция
евросоюз
арктик спг - 2
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Запад больше двух лет пытается оценить размеры российского теневого флота в энергетическом экспорте. Требуют ввести механизм отслеживания СПГ и усилить борьбу со "скрытыми поставками". Но, как считают наблюдатели, это лишь попытки сохранить лицо, приобретая санкционные ресурсы как ни в чем не бывало."Через не хочу"В прошлом году ЕC стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа, потратив на это больше шести миллиардов евро. Особенно отличились Испания и Франция.Сейчас СПГ-экспорт в ЕС опять на максимуме. И, по данным Института экономики, энергетики и финансового анализа, лидируют все те же Франция, Испания плюс Бельгия (87%). Причем импорт в Пятую республику удвоился.В Европе признают: да, приходится покупать, так как альтернатив немного. Но там по-прежнему "привержены стремлению ограничить, а в перспективе и полностью прекратить торговлю с Россией".Франция и еще девять стран, включая Австрию и Чехию, распространили документ, в котором призывают Еврокомиссию потребовать от поставщиков российского топлива предельно четко называть себя при разгрузке в портах ЕС и точнее обозначать объемы импорта.Потому что некоторые "не идентифицируют себя должным образом".Министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше заявил: необходим "наивысший уровень прозрачности" в отношении СПГ. Это, по его словам, нужно для "устранения растущей зависимости".Пытаются посчитатьЗапад периодически пытается анализировать, как Россия обходит санкции. В Bloomberg сообщали более чем о 600 "серых" танкерах, перевозящих санкционные газ и нефть. В Financial Times упоминали о полусотне подержанных судов, приобретенных малоизвестными ближневосточными компаниями.На днях западные СМИ обновили данные. В Bloomberg утверждают, что теневой флот пополнился. В частности, зарегистрированная в августе в Дубае компания Matias Ship Management купила три судна.&quot;Россия использует сеть подставных фирм, простирающуюся от Дубая до Китая, для транспортировки газа с завода &quot;Арктик СПГ — 2&quot;. Непрозрачная структура собственности — типичная черта теневого флота&quot;, — отмечает агентство.В "Новатэке" откликнулись: теневым флотом для "Арктик СПГ — 2" не занимаемся.Бельгия грозит: разрабатываемый механизм отслеживания происхождения СПГ позволит "выявлять и предотвращать поставки".&quot;Совершенно непонятно, как такое возможно. Банка образцов газа нет, отслеживать перемещение танкеров непросто. Впрочем, в любом случае чем жестче санкции, тем дороже углеводороды для Европы&quot;, — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт."Бой с тенью"То, что крупнейшие покупатели инициируют расширение проверок танкеров, доставляющих СПГ в Европу, наблюдателей не удивило: таковы европейские политические реалии.Однако если теневой флот существует — значит, это кому-то нужно.&quot;В первую очередь — тем, кто громче всех выступает против Москвы. Эта инициатива сугубо декларативная и ни к чему не приведет&quot;, — уверен Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Расширяют санкцииВеликобритания тем временем ввела санкции против 22 судов, в том числе четырех СПГ-танкеров, "за связи с Россией", а также компании "Русгаздобыча". Теперь в черном списке Лондона 43 судна.По данным Financial Times, Россия увеличила теневой флот нефтяных танкеров почти на 70%. Экспорт по морю вырос с 2,4 миллиона баррелей в день в июне 2023-го до 4,1 миллиона в июне 2024-го.Это суда, зарегистрированные не в G7. Российские компании и их посредники приобретают подержанные танкеры, а западные собственники пользуются редкой возможностью избавиться от них по высоким ценам, уточняет издание."Только дороже"Как подчеркивают эксперты, меры против судов, перевозящих нефть и сжиженный природный газ из России, совершенно бесполезны. Просто топливо поплывет в Азию, а не в Европу.&quot;Соответственно, увеличится переработка российской нефти в Индии и Китае в бензин и дизельное топливо — для поставок в том числе в ЕС. Значит, европейским потребителям придется платить за них еще больше. СПГ останется в Индии и Китае, ЕС же купит его втридорога у Катара, Нигерии и других&quot;, — констатирует Леонид Хазанов."Теневой флот — это новелла, написанная двумя сторонами: экспортером и импортером. Потребители — в частности, европейские — заинтересованы в устойчивости поставок СПГ не меньше, чем российские экспортеры. Поэтому дополнительные санкции лишь повысят итоговую стоимость", — полагает Павел Марышев.Официально признать наличие теневого флота нереально с точки зрения архитектоники международных норм, подчеркивает он. Но фактически этот флот существует, а заинтересованные институты выполняют аудит экспортных потоков и ведут реестр организаций и танкеров, участвующих в теневой торговле газом и нефтью.Как признают западные аналитики, контролировать ситуацию все сложнее, однако для мирового рынка энергоносителей это, похоже, становится новой нормой.
https://ria.ru/20240919/gaz-1973535831.html
https://ria.ru/20241011/spg-1977503317.html
https://ria.ru/20241017/sanktsii-1978494609.html
https://ria.ru/20241017/promyshlennost-1978396046.html
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Наталья Дембинская
Наталья Дембинская
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96
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экономика, европа, россия, франция, евросоюз, арктик спг - 2, еврокомиссия, санкции в отношении россии, сжиженный природный газ, нефть
Экономика, Европа, Россия, Франция, Евросоюз, Арктик СПГ - 2, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, сжиженный природный газ, Нефть
"Откуда они взялись?": Европу напугали маневры России

Запад пытается вывести российские СПГ-поставки "на чистую воду"

© Фото : ПАО "НОВАТЭК"Операция по перевалке СПГ в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии
Операция по перевалке СПГ в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : ПАО "НОВАТЭК"
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Запад больше двух лет пытается оценить размеры российского теневого флота в энергетическом экспорте. Требуют ввести механизм отслеживания СПГ и усилить борьбу со "скрытыми поставками". Но, как считают наблюдатели, это лишь попытки сохранить лицо, приобретая санкционные ресурсы как ни в чем не бывало.

"Через не хочу"

В прошлом году ЕC стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа, потратив на это больше шести миллиардов евро. Особенно отличились Испания и Франция.
Сейчас СПГ-экспорт в ЕС опять на максимуме. И, по данным Института экономики, энергетики и финансового анализа, лидируют все те же Франция, Испания плюс Бельгия (87%). Причем импорт в Пятую республику удвоился.
В Европе признают: да, приходится покупать, так как альтернатив немного. Но там по-прежнему "привержены стремлению ограничить, а в перспективе и полностью прекратить торговлю с Россией".
«

Франция и еще девять стран, включая Австрию и Чехию, распространили документ, в котором призывают Еврокомиссию потребовать от поставщиков российского топлива предельно четко называть себя при разгрузке в портах ЕС и точнее обозначать объемы импорта.

Потому что некоторые "не идентифицируют себя должным образом".
Министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше заявил: необходим "наивысший уровень прозрачности" в отношении СПГ. Это, по его словам, нужно для "устранения растущей зависимости".
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Пытаются посчитать

Запад периодически пытается анализировать, как Россия обходит санкции. В Bloomberg сообщали более чем о 600 "серых" танкерах, перевозящих санкционные газ и нефть. В Financial Times упоминали о полусотне подержанных судов, приобретенных малоизвестными ближневосточными компаниями.
На днях западные СМИ обновили данные. В Bloomberg утверждают, что теневой флот пополнился. В частности, зарегистрированная в августе в Дубае компания Matias Ship Management купила три судна.
«

"Россия использует сеть подставных фирм, простирающуюся от Дубая до Китая, для транспортировки газа с завода "Арктик СПГ — 2". Непрозрачная структура собственности — типичная черта теневого флота", — отмечает агентство.

В "Новатэке" откликнулись: теневым флотом для "Арктик СПГ — 2" не занимаемся.
Бельгия грозит: разрабатываемый механизм отслеживания происхождения СПГ позволит "выявлять и предотвращать поставки".
«

"Совершенно непонятно, как такое возможно. Банка образцов газа нет, отслеживать перемещение танкеров непросто. Впрочем, в любом случае чем жестче санкции, тем дороже углеводороды для Европы", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

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"Бой с тенью"

То, что крупнейшие покупатели инициируют расширение проверок танкеров, доставляющих СПГ в Европу, наблюдателей не удивило: таковы европейские политические реалии.
Однако если теневой флот существует — значит, это кому-то нужно.
«

"В первую очередь — тем, кто громче всех выступает против Москвы. Эта инициатива сугубо декларативная и ни к чему не приведет", — уверен Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.

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Расширяют санкции

Великобритания тем временем ввела санкции против 22 судов, в том числе четырех СПГ-танкеров, "за связи с Россией", а также компании "Русгаздобыча". Теперь в черном списке Лондона 43 судна.
По данным Financial Times, Россия увеличила теневой флот нефтяных танкеров почти на 70%. Экспорт по морю вырос с 2,4 миллиона баррелей в день в июне 2023-го до 4,1 миллиона в июне 2024-го.
«

Это суда, зарегистрированные не в G7. Российские компании и их посредники приобретают подержанные танкеры, а западные собственники пользуются редкой возможностью избавиться от них по высоким ценам, уточняет издание.

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"Только дороже"

Как подчеркивают эксперты, меры против судов, перевозящих нефть и сжиженный природный газ из России, совершенно бесполезны. Просто топливо поплывет в Азию, а не в Европу.
«

"Соответственно, увеличится переработка российской нефти в Индии и Китае в бензин и дизельное топливо — для поставок в том числе в ЕС. Значит, европейским потребителям придется платить за них еще больше. СПГ останется в Индии и Китае, ЕС же купит его втридорога у Катара, Нигерии и других", — констатирует Леонид Хазанов.

"Теневой флот — это новелла, написанная двумя сторонами: экспортером и импортером. Потребители — в частности, европейские — заинтересованы в устойчивости поставок СПГ не меньше, чем российские экспортеры. Поэтому дополнительные санкции лишь повысят итоговую стоимость", — полагает Павел Марышев.
Официально признать наличие теневого флота нереально с точки зрения архитектоники международных норм, подчеркивает он. Но фактически этот флот существует, а заинтересованные институты выполняют аудит экспортных потоков и ведут реестр организаций и танкеров, участвующих в теневой торговле газом и нефтью.
Как признают западные аналитики, контролировать ситуацию все сложнее, однако для мирового рынка энергоносителей это, похоже, становится новой нормой.
 
ЭкономикаЕвропаРоссияФранцияЕвросоюзАрктик СПГ - 2ЕврокомиссияСанкции в отношении Россиисжиженный природный газНефть
 
 
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