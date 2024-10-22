https://ria.ru/20241022/gaz-1979168579.html

"Откуда они взялись?": Европу напугали маневры России

"Откуда они взялись?": Европу напугали маневры России - РИА Новости, 22.10.2024

"Откуда они взялись?": Европу напугали маневры России

Запад больше двух лет пытается оценить размеры российского теневого флота в энергетическом экспорте. Требуют ввести механизм отслеживания СПГ и усилить борьбу... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T08:00

2024-10-22T08:00

2024-10-22T08:04

экономика

европа

россия

франция

евросоюз

арктик спг - 2

еврокомиссия

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155158/22/1551582273_0:196:2560:1636_1920x0_80_0_0_76a0b9c51885509847d12483872fdfdf.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Запад больше двух лет пытается оценить размеры российского теневого флота в энергетическом экспорте. Требуют ввести механизм отслеживания СПГ и усилить борьбу со "скрытыми поставками". Но, как считают наблюдатели, это лишь попытки сохранить лицо, приобретая санкционные ресурсы как ни в чем не бывало."Через не хочу"В прошлом году ЕC стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа, потратив на это больше шести миллиардов евро. Особенно отличились Испания и Франция.Сейчас СПГ-экспорт в ЕС опять на максимуме. И, по данным Института экономики, энергетики и финансового анализа, лидируют все те же Франция, Испания плюс Бельгия (87%). Причем импорт в Пятую республику удвоился.В Европе признают: да, приходится покупать, так как альтернатив немного. Но там по-прежнему "привержены стремлению ограничить, а в перспективе и полностью прекратить торговлю с Россией".Франция и еще девять стран, включая Австрию и Чехию, распространили документ, в котором призывают Еврокомиссию потребовать от поставщиков российского топлива предельно четко называть себя при разгрузке в портах ЕС и точнее обозначать объемы импорта.Потому что некоторые "не идентифицируют себя должным образом".Министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше заявил: необходим "наивысший уровень прозрачности" в отношении СПГ. Это, по его словам, нужно для "устранения растущей зависимости".Пытаются посчитатьЗапад периодически пытается анализировать, как Россия обходит санкции. В Bloomberg сообщали более чем о 600 "серых" танкерах, перевозящих санкционные газ и нефть. В Financial Times упоминали о полусотне подержанных судов, приобретенных малоизвестными ближневосточными компаниями.На днях западные СМИ обновили данные. В Bloomberg утверждают, что теневой флот пополнился. В частности, зарегистрированная в августе в Дубае компания Matias Ship Management купила три судна."Россия использует сеть подставных фирм, простирающуюся от Дубая до Китая, для транспортировки газа с завода "Арктик СПГ — 2". Непрозрачная структура собственности — типичная черта теневого флота", — отмечает агентство.В "Новатэке" откликнулись: теневым флотом для "Арктик СПГ — 2" не занимаемся.Бельгия грозит: разрабатываемый механизм отслеживания происхождения СПГ позволит "выявлять и предотвращать поставки"."Совершенно непонятно, как такое возможно. Банка образцов газа нет, отслеживать перемещение танкеров непросто. Впрочем, в любом случае чем жестче санкции, тем дороже углеводороды для Европы", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт."Бой с тенью"То, что крупнейшие покупатели инициируют расширение проверок танкеров, доставляющих СПГ в Европу, наблюдателей не удивило: таковы европейские политические реалии.Однако если теневой флот существует — значит, это кому-то нужно."В первую очередь — тем, кто громче всех выступает против Москвы. Эта инициатива сугубо декларативная и ни к чему не приведет", — уверен Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Расширяют санкцииВеликобритания тем временем ввела санкции против 22 судов, в том числе четырех СПГ-танкеров, "за связи с Россией", а также компании "Русгаздобыча". Теперь в черном списке Лондона 43 судна.По данным Financial Times, Россия увеличила теневой флот нефтяных танкеров почти на 70%. Экспорт по морю вырос с 2,4 миллиона баррелей в день в июне 2023-го до 4,1 миллиона в июне 2024-го.Это суда, зарегистрированные не в G7. Российские компании и их посредники приобретают подержанные танкеры, а западные собственники пользуются редкой возможностью избавиться от них по высоким ценам, уточняет издание."Только дороже"Как подчеркивают эксперты, меры против судов, перевозящих нефть и сжиженный природный газ из России, совершенно бесполезны. Просто топливо поплывет в Азию, а не в Европу."Соответственно, увеличится переработка российской нефти в Индии и Китае в бензин и дизельное топливо — для поставок в том числе в ЕС. Значит, европейским потребителям придется платить за них еще больше. СПГ останется в Индии и Китае, ЕС же купит его втридорога у Катара, Нигерии и других", — констатирует Леонид Хазанов."Теневой флот — это новелла, написанная двумя сторонами: экспортером и импортером. Потребители — в частности, европейские — заинтересованы в устойчивости поставок СПГ не меньше, чем российские экспортеры. Поэтому дополнительные санкции лишь повысят итоговую стоимость", — полагает Павел Марышев.Официально признать наличие теневого флота нереально с точки зрения архитектоники международных норм, подчеркивает он. Но фактически этот флот существует, а заинтересованные институты выполняют аудит экспортных потоков и ведут реестр организаций и танкеров, участвующих в теневой торговле газом и нефтью.Как признают западные аналитики, контролировать ситуацию все сложнее, однако для мирового рынка энергоносителей это, похоже, становится новой нормой.

https://ria.ru/20240919/gaz-1973535831.html

https://ria.ru/20241011/spg-1977503317.html

https://ria.ru/20241017/sanktsii-1978494609.html

https://ria.ru/20241017/promyshlennost-1978396046.html

европа

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, европа, россия, франция, евросоюз, арктик спг - 2, еврокомиссия, санкции в отношении россии, сжиженный природный газ, нефть