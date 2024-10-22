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Финляндия частично завершила строительство забора на границе с Россией - РИА Новости, 22.10.2024
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16:47 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/finljandija-1979372566.html
Финляндия частично завершила строительство забора на границе с Россией
Финляндия частично завершила строительство забора на границе с Россией - РИА Новости, 22.10.2024
Финляндия частично завершила строительство забора на границе с Россией
Строительство забора на границе Финляндии с Россией в районе пограничного пункта "Ваалимаа" (с российской стороны в Ленинградской области напротив него... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:47
2024-10-22T16:47
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Строительство забора на границе Финляндии с Россией в районе пограничного пункта "Ваалимаа" (с российской стороны в Ленинградской области напротив него находится МАПП "Торфяновка") частично завершено, сообщает во вторник общественный вещатель Yle со ссылкой на руководителя проекта погранохраны Эркки Матилайнена. "Строительство забора на восточной границе уже частично завершено в Ваалимаа в (муниципалитете - ред.) Виролахти. К югу и северу от КПП "Ваалимаа" будет построено в общей сложности 12 километров забора", - говорится в материале. Как уточняет Yle, погранохрана не сообщает точное местоположение начала и конца заграждения. Основная часть проекта - забор протяженностью 200 километров - завершится в 2026 году. В основном ограждение будет построено на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Строить забор по всей протяженности 1300-километровой границы с Россией Финляндия не планирует. Ранее погранохрана сообщала, что забор будет 3,5 метра, на полметра выше изначально запланированной высоты, и плотнее, чтобы повысить эффективность заграждения. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения неприемлемы для Москвы.
https://ria.ru/20240713/nato-1959382614.html
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в мире, россия, финляндия, ленинградская область
В мире, Россия, Финляндия, Ленинградская область
Финляндия частично завершила строительство забора на границе с Россией

Yle: возведение забора в Ваалимаа на границе Финляндии с РФ частично завершилось

© AP Photo / Sergei GritsЗакрытый погранпереход на границе Финляндии и России
Закрытый погранпереход на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Закрытый погранпереход на границе Финляндии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Строительство забора на границе Финляндии с Россией в районе пограничного пункта "Ваалимаа" (с российской стороны в Ленинградской области напротив него находится МАПП "Торфяновка") частично завершено, сообщает во вторник общественный вещатель Yle со ссылкой на руководителя проекта погранохраны Эркки Матилайнена.
"Строительство забора на восточной границе уже частично завершено в Ваалимаа в (муниципалитете - ред.) Виролахти. К югу и северу от КПП "Ваалимаа" будет построено в общей сложности 12 километров забора", - говорится в материале.
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Как уточняет Yle, погранохрана не сообщает точное местоположение начала и конца заграждения.
Основная часть проекта - забор протяженностью 200 километров - завершится в 2026 году. В основном ограждение будет построено на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Строить забор по всей протяженности 1300-километровой границы с Россией Финляндия не планирует.
Ранее погранохрана сообщала, что забор будет 3,5 метра, на полметра выше изначально запланированной высоты, и плотнее, чтобы повысить эффективность заграждения.
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Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения неприемлемы для Москвы.
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