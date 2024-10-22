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Филиппины надеются на прорыв в торговле с Россией
Филиппины надеются на прорыв в торговле с Россией - РИА Новости, 22.10.2024
Филиппины надеются на прорыв в торговле с Россией
Филиппины надеются на прорыв в торговле и инвестициях с Россией и ждут, что обе страны будут торговать на глобальном уровне, заявил РИА Новости министр финансов РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:02
2024-10-22T20:02
2024-10-22T20:02
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Филиппины надеются на прорыв в торговле и инвестициях с Россией и ждут, что обе страны будут торговать на глобальном уровне, заявил РИА Новости министр финансов страны Ральф Ректо. "Надеюсь, что мы будем торговать друг с другом глобально. Пока ничего значительного нет", - заявил он агентству на полях ежегодных министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя возможность прорыва в торговле и инвестициях между Москвой и Манилой. Ректо также выразил сожаление в связи с тем, что в настоящее время экономические связи между Россией и Филиппинами не развиваются активно.
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экономика, филиппины, россия, в мире
Экономика, Филиппины, Россия, В мире
Филиппины надеются на прорыв в торговле с Россией
Минфин Филиппин надеется на прорыв в торговле и инвестициях с Россией