https://ria.ru/20241022/filippiny-1979420032.html

Филиппины надеются на прорыв в торговле с Россией

Филиппины надеются на прорыв в торговле с Россией - РИА Новости, 22.10.2024

Филиппины надеются на прорыв в торговле с Россией

Филиппины надеются на прорыв в торговле и инвестициях с Россией и ждут, что обе страны будут торговать на глобальном уровне, заявил РИА Новости министр финансов РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T20:02

2024-10-22T20:02

2024-10-22T20:02

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филиппины

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Филиппины надеются на прорыв в торговле и инвестициях с Россией и ждут, что обе страны будут торговать на глобальном уровне, заявил РИА Новости министр финансов страны Ральф Ректо. "Надеюсь, что мы будем торговать друг с другом глобально. Пока ничего значительного нет", - заявил он агентству на полях ежегодных министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя возможность прорыва в торговле и инвестициях между Москвой и Манилой. Ректо также выразил сожаление в связи с тем, что в настоящее время экономические связи между Россией и Филиппинами не развиваются активно.

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экономика, филиппины, россия, в мире