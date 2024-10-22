https://ria.ru/20241022/fil-1979223061.html

Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России

Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России - РИА Новости, 22.10.2024

Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России

Британский журналист Грэм Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, поблагодарил Владимира Путина за предоставление временного убежища в России, а... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T01:28

2024-10-22T01:28

2024-10-22T02:54

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, поблагодарил Владимира Путина за предоставление временного убежища в России, а также рассказал, что на его дом в Лондоне британское правительство попыталось "совершить налет".О предоставлении убежища Филлипсу в понедельник сообщила представитель МВД Ирина Волк."️Спасибо огромное всем, кто поддержал меня, кто поддерживает меня в это сложное время. Спасибо огромное России, (президенту России) Владимиру Владимировичу (Путину) за то, что теперь дал мне документ, который означает, что я могу продолжать жить, жить в России, делать свои репортажи из Донбасса — то, что я люблю делать", — написал Филлипс в Telegram-канале.Журналист назвал полученное разрешение "жизненным документом", за который он будет благодарен всю свою жизнь.Филлипс также заявил, что его семью в Великобритании преследуют, они получали угрозы. Он отметил, что британское правительство шантажировало его, чтобы он пересмотрел свою работу, пообещав снять с него санкции. Он написал, что скорее бы умер, чем сделал это. Кроме того, как рассказал журналист, британское правительство попыталось "совершить налет" на его дом в Лондоне. В 2022 году Филлипс оказался в списке лиц, попавших под санкции Великобритании в связи с ситуацией на Украине. Филлипс ранее работал внештатным корреспондентом RТ на Украине. Во время своей работы на Украине дважды задерживался сотрудниками СБУ.

https://ria.ru/20241021/fillips-1979218589.html

https://ria.ru/20220726/fillips-1805210433.html

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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, грэм филлипс, служба безопасности украины, ирина волк