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Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России - РИА Новости, 22.10.2024
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01:28 22.10.2024 (обновлено: 02:54 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/fil-1979223061.html
Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России
Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России - РИА Новости, 22.10.2024
Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России
Британский журналист Грэм Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, поблагодарил Владимира Путина за предоставление временного убежища в России, а... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T01:28
2024-10-22T02:54
в мире
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донбасс
владимир путин
грэм филлипс
служба безопасности украины
ирина волк
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, поблагодарил Владимира Путина за предоставление временного убежища в России, а также рассказал, что на его дом в Лондоне британское правительство попыталось "совершить налет".О предоставлении убежища Филлипсу в понедельник сообщила представитель МВД Ирина Волк."️Спасибо огромное всем, кто поддержал меня, кто поддерживает меня в это сложное время. Спасибо огромное России, (президенту России) Владимиру Владимировичу (Путину) за то, что теперь дал мне документ, который означает, что я могу продолжать жить, жить в России, делать свои репортажи из Донбасса — то, что я люблю делать", — написал Филлипс в Telegram-канале.Журналист назвал полученное разрешение "жизненным документом", за который он будет благодарен всю свою жизнь.Филлипс также заявил, что его семью в Великобритании преследуют, они получали угрозы. Он отметил, что британское правительство шантажировало его, чтобы он пересмотрел свою работу, пообещав снять с него санкции. Он написал, что скорее бы умер, чем сделал это. Кроме того, как рассказал журналист, британское правительство попыталось "совершить налет" на его дом в Лондоне. В 2022 году Филлипс оказался в списке лиц, попавших под санкции Великобритании в связи с ситуацией на Украине. Филлипс ранее работал внештатным корреспондентом RТ на Украине. Во время своей работы на Украине дважды задерживался сотрудниками СБУ.
https://ria.ru/20241021/fillips-1979218589.html
https://ria.ru/20220726/fillips-1805210433.html
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, грэм филлипс, служба безопасности украины, ирина волк
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Грэм Филлипс, Служба безопасности Украины, Ирина Волк
Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России

Филлипс поблагодарил Путина за предоставление временного убежища в России

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкЖурналист Грэм Филлипс на пресс-конференции.
Журналист Грэм Филлипс на пресс-конференции. - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Журналист Грэм Филлипс на пресс-конференции.. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, поблагодарил Владимира Путина за предоставление временного убежища в России, а также рассказал, что на его дом в Лондоне британское правительство попыталось "совершить налет".
О предоставлении убежища Филлипсу в понедельник сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Ульянов прокомментировал предоставление Филлипсу убежища в России
Вчера, 23:54
«
"️Спасибо огромное всем, кто поддержал меня, кто поддерживает меня в это сложное время. Спасибо огромное России, (президенту России) Владимиру Владимировичу (Путину) за то, что теперь дал мне документ, который означает, что я могу продолжать жить, жить в России, делать свои репортажи из Донбасса — то, что я люблю делать", — написал Филлипс в Telegram-канале.
Журналист назвал полученное разрешение "жизненным документом", за который он будет благодарен всю свою жизнь.
Филлипс также заявил, что его семью в Великобритании преследуют, они получали угрозы. Он отметил, что британское правительство шантажировало его, чтобы он пересмотрел свою работу, пообещав снять с него санкции. Он написал, что скорее бы умер, чем сделал это.
Кроме того, как рассказал журналист, британское правительство попыталось "совершить налет" на его дом в Лондоне.
В 2022 году Филлипс оказался в списке лиц, попавших под санкции Великобритании в связи с ситуацией на Украине. Филлипс ранее работал внештатным корреспондентом RТ на Украине. Во время своей работы на Украине дважды задерживался сотрудниками СБУ.
Британский журналист Грэм Филлипс - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Блогер Филлипс отреагировал на введение Лондоном санкций против него
26 июля 2022, 23:52
 
В миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинГрэм ФиллипсСлужба безопасности УкраиныИрина Волк
 
 
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