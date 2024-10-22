https://ria.ru/20241022/fil-1979223061.html
Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России
Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России - РИА Новости, 22.10.2024
Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России
Британский журналист Грэм Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, поблагодарил Владимира Путина за предоставление временного убежища в России, а... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T01:28
2024-10-22T01:28
2024-10-22T02:54
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
грэм филлипс
служба безопасности украины
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/47/1526154793_0:0:2139:1203_1920x0_80_0_0_c77b6d45838a28f2379c3cdf7005cd32.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Британский журналист Грэм Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, поблагодарил Владимира Путина за предоставление временного убежища в России, а также рассказал, что на его дом в Лондоне британское правительство попыталось "совершить налет".О предоставлении убежища Филлипсу в понедельник сообщила представитель МВД Ирина Волк."️Спасибо огромное всем, кто поддержал меня, кто поддерживает меня в это сложное время. Спасибо огромное России, (президенту России) Владимиру Владимировичу (Путину) за то, что теперь дал мне документ, который означает, что я могу продолжать жить, жить в России, делать свои репортажи из Донбасса — то, что я люблю делать", — написал Филлипс в Telegram-канале.Журналист назвал полученное разрешение "жизненным документом", за который он будет благодарен всю свою жизнь.Филлипс также заявил, что его семью в Великобритании преследуют, они получали угрозы. Он отметил, что британское правительство шантажировало его, чтобы он пересмотрел свою работу, пообещав снять с него санкции. Он написал, что скорее бы умер, чем сделал это. Кроме того, как рассказал журналист, британское правительство попыталось "совершить налет" на его дом в Лондоне. В 2022 году Филлипс оказался в списке лиц, попавших под санкции Великобритании в связи с ситуацией на Украине. Филлипс ранее работал внештатным корреспондентом RТ на Украине. Во время своей работы на Украине дважды задерживался сотрудниками СБУ.
https://ria.ru/20241021/fillips-1979218589.html
https://ria.ru/20220726/fillips-1805210433.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/47/1526154793_139:0:1982:1382_1920x0_80_0_0_ac24659cb5f810c6b0e679ff05d6fb23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, грэм филлипс, служба безопасности украины, ирина волк
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Грэм Филлипс, Служба безопасности Украины, Ирина Волк
Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России
Филлипс поблагодарил Путина за предоставление временного убежища в России