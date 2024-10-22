https://ria.ru/20241022/evropa-1979193578.html

Венгерская нефть — убийца Европы

Венгерская нефть — убийца Европы - РИА Новости, 22.10.2024

Венгерская нефть — убийца Европы

Как и ожидалось, чем ближе завершение календарного года, тем сильнее закручивается пружина интриги вокруг продления украинского транзита. Пока официальный Киев... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T08:00

2024-10-22T08:00

2024-10-22T08:01

аналитика

венгрия

европа

россия

природный газ

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Как и ожидалось, чем ближе завершение календарного года, тем сильнее закручивается пружина интриги вокруг продления украинского транзита. Пока официальный Киев продолжает путаться в собственной позиции, то категорически отрицая саму возможность продления прокачки газа, то требуя от Азербайджана и Казахстана гарантировать некие обязательные объемы транзита, незаметно разворачивается второе направление этого политического детектива с элементами шантажа. Пару дней назад завершился не особо афишируемый визит в Киев заместителя министра иностранных дел Венгрии. По его итогам Леванте Мадьяр сообщил, что Украина согласилась возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Того самого транзита, который Украина сама же и перекрыла в середине лета, введя санкции против российского "Лукойла".Тогда офис президента Зеленского даже не скрывал, что сделано это исключительно с целью давления на Будапешт, чтобы вынудить венгров изменить свою позицию по поставкам оружия, согласовать алгоритм выдачи военнообязанных украинцев-мужчин, а также перестать вставлять Украине палки в колеса на пути в ЕС и НАТО.Это был даже не намек, а прямой шантаж, так как в Киеве прекрасно знали, что Венгрия тотально зависима от поставок энергоресурсов с востока. В частности, зависимость от российской нефти для Венгрии составляет непреодолимые 85 процентов, а по природному газу тот же показатель превышает 70 процентов. Принудительное перекрытие поставок от "Лукойла" вдвое снизило объемы сырья, ибо теперь Венгрия получала черное золото только от "Татнефти", второго своего контрагента. Несложно подсчитать, что венгерская экономика и энергетика недополучали ровно треть от необходимого для нормального существования. Цены на первичные энергоносители и электроэнергию очень быстро выросли втрое.Ситуация была настолько отчаянной, что Будапешт ультимативно потребовал от Еврокомиссии ввести законодательное исключение, чтобы страна могла покупать российские углеводороды при действующих санкциях. Крайне показательно, что как только Украина перекрыла поставки нефти, на втором доступном маршруте, а именно на Адриатическом нефтепроводе, проходящем через Хорватию, оператор тут же повысил стоимость транзита в пять раз. Европейское единство во всей красе.Это, к слову, о текущих крайне прохладных отношениях Будапешта и Брюсселя, где, как пишет издание Politico, открыто ждут завершения срока председательства Венгрии в совете ЕС. Виктору Орбану вменяют в вину, что он якобы тормозил введение новых антироссийских санкций, и возлагают большие надежды на Польшу, которая будет председателем в следующем году.Но мы отвлеклись.Венгрия выбила себе исключительное право закупок российских углеводородов, но качать нефть по перекрытой трубе достаточно проблематично. Надо отметить, что Венгрия не осталась в долгу и продолжила по мере сил усложнять передачу новых партий военной помощи Киеву. Судя по результату последних переговоров, мадьяры додавили-таки ситуацию в свою пользу. Интересно только, как это будет оформлено документально, ибо, как известно, на Украине запрещены любые переговоры или взаимодействие с "агрессорами". Кулуарно ходят слухи, что венгерская компания MOL будет оформлять покупку в точке пересечения границы и дальше уже по территории Украины будет идти не российская, а формально венгерская нефть. Повторимся, это слухи, но схема весьма вероятная, если учесть аналогичный алгоритм, при котором Украина как бы не покупает российский газ, а импортирует его по виртуальному реверсу из Словакии или Швейцарии. Естественно, весь реверс происходит строго на бумаге, а газ не выходит дальше подземных хранилищ во Львовской области.Немаловажный и уже сугубо политический момент заключается в том, что Будапешт не изменил своей позиции по украинскому вопросу ни на йоту. Позавчера, выступая на европейском саммите в Зальцбурге, Петр Сийярто еще раз подчеркнул, что Венгрия считает дальнейшие поставки военной помощи ВСУ дорогой к еще большему количеству жертв и призывает к скорейшему разрешению конфликта дипломатическим путем. Также он добавил, что экономическая война с Россией — это самоубийство для европейских экономик и нужно срочно решать вопрос по возобновлению поставок российского энергетического сырья.Позиция эта не нова, и за нее внутри ЕС команду Орбана принято называть чуть ли не агентами Путина, хотя мадьяры исторически преследуют сугубо собственные интересы. Впрочем, Москву такой эгоизм вполне устраивает.Россия понесла известные убытки от расторжения европейских экспортных контрактов, но это не привело к коллапсу. Без ненужного ажиотажа идет согласование проекта "Сила Сибири — 2", а "Газпром" заложил в бюджет дополнительно почти четверть триллиона рублей на продолжение внутренней газификации. О ситуации в ведущих экономиках еврозоны написано немало, добавим лишь свежее заявление Олафа Шольца. Его слова приводит Bloomberg, из них следует, что для спасения германской экономики срочно нужны четыреста тысяч мигрантов. Только так можно получить достаточную плотность рабочей силы, правда, за кадром повис вопрос, кем же будут трудиться гастарбайтеры в химических лабораториях BASF или на прокатных станах Rheinmetall, создающих сложные продукты с высокой добавленной стоимостью.Венгрия в данном случае действительно очень беспокоит европейский истеблишмент, так как она выступает в роли эдакого ледокола, раскалывающего и без того крошащееся западное единство. На фоне экономического кризиса, который и не думает заканчиваться, мадьяры продолжают демонстративно покупать по долгосрочным контрактам российские нефть и газ. Однако самое обидное, что они год за годом говорят очевидные, но крайне неприятные вещи: что Украина в военном конфликте с Россией победить не может; что стагнация европейской экономики началась после отказа от российских ресурсов; что американские энергоносители не стали спасением. А также многое другое, что слышать неприятно и вызывает вопросы у избирателей, которым вместо предложений повышения зарплаты и снижения коммунальных платежей обещают привезти полмиллиона новых мигрантов в довесок к уже имеющимся.Этот напряженный геополитический детектив еще не закончен. Сценарий новых серий пишется прямо сейчас, и следующей точкой раскола станет транзит уже газовый. Зима близко.

https://ria.ru/20241021/gaz-1979074160.html

https://ria.ru/20241020/mid-1978947052.html

https://ria.ru/20241017/promyshlennost-1978396046.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, венгрия, европа, россия, природный газ