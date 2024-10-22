https://ria.ru/20241022/estoniya-1979296873.html

Сотрудницу посольства Эстонии уволили за статью о национализме на Украине

Сотрудницу посольства Эстонии уволили за статью о национализме на Украине - РИА Новости, 22.10.2024

Сотрудницу посольства Эстонии уволили за статью о национализме на Украине

Сотрудницу посольства Эстонии в Турции Марию Саранцеву уволили за публикацию научной работы о национализме на Украине, сообщает издание Postimees. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:57

2024-10-22T12:57

2024-10-22T14:44

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сотрудницу посольства Эстонии в Турции Марию Саранцеву уволили за публикацию научной работы о национализме на Украине, сообщает издание Postimees. "Научная работа о национализме на Украине, представленная университету Хаджи Байрама Вели в столице Турции Анкаре, привела к увольнению секретаря визовой секции посольства Эстонии", — говорится в публикации. В статье, опубликованной в научном журнале Journal of Crises and Political Research, Саранцева пишет, что украинский национализм получил развитие в результате распада Советского Союза. Идеология национализма, считает она, транслирует идею превосходства украинской нации, а также предоставляет "виновника всех бед" — СССР, Россию и ее жителей. По информации Postimees, эстонский МИД не видел возможности продолжать сотрудничество с автором исследования, "наполненного кремлевскими нарративами". После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу с советской историей, а в последние годы — и со всем, связано с Россией. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, киевский режим проводит курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20240311/zakharova-1932239917.html

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в мире, украина, россия, эстония, сергей лавров, турция