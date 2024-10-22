https://ria.ru/20241022/energodar-1979244977.html

ВСУ атаковали Энергодар, погиб человек

ВСУ атаковали Энергодар, погиб человек - РИА Новости, 22.10.2024

ВСУ атаковали Энергодар, погиб человек

В Энергодаре из-за атаки украинских дронов погиб местный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:22

2024-10-22T09:22

2024-10-22T10:08

специальная военная операция на украине

энергодар

происшествия

евгений балицкий

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. В Энергодаре из-за атаки украинских дронов погиб местный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. В городе отсутствует электроснабжение. Предварительно, один погибший", — написал он.Губернатор попросил жителей переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО, отметил Балицкий.Накануне в городе после атаки беспилотников пропал свет. По словам губернатора, отключилась автоматика высоковольтной линии на Запорожской атомной электростанции. Сама ЗАЭС работает в штатном режиме, ее территория налету не подвергалась, заявили РИА Новости в пресс-службе станции. Как уточнила директор по коммуникациям Евгения Яшина, беспилотник атаковал АЗС.

https://ria.ru/20241018/grossi-1978766412.html

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энергодар

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энергодар, происшествия, евгений балицкий, запорожская область