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ВСУ атаковали Энергодар, погиб человек - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 22.10.2024 (обновлено: 10:08 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/energodar-1979244977.html
ВСУ атаковали Энергодар, погиб человек
ВСУ атаковали Энергодар, погиб человек - РИА Новости, 22.10.2024
ВСУ атаковали Энергодар, погиб человек
В Энергодаре из-за атаки украинских дронов погиб местный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:22
2024-10-22T10:08
специальная военная операция на украине
энергодар
происшествия
евгений балицкий
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. В Энергодаре из-за атаки украинских дронов погиб местный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. В городе отсутствует электроснабжение. Предварительно, один погибший", — написал он.Губернатор попросил жителей переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО, отметил Балицкий.Накануне в городе после атаки беспилотников пропал свет. По словам губернатора, отключилась автоматика высоковольтной линии на Запорожской атомной электростанции. Сама ЗАЭС работает в штатном режиме, ее территория налету не подвергалась, заявили РИА Новости в пресс-службе станции. Как уточнила директор по коммуникациям Евгения Яшина, беспилотник атаковал АЗС.
https://ria.ru/20241018/grossi-1978766412.html
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энергодар, происшествия, евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Происшествия, Евгений Балицкий, Запорожская область
ВСУ атаковали Энергодар, погиб человек

Балицкий: при атаке беспилотников на Энергодар погиб человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. В Энергодаре из-за атаки украинских дронов погиб местный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. В городе отсутствует электроснабжение. Предварительно, один погибший", — написал он.
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Губернатор попросил жителей переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО, отметил Балицкий.
Накануне в городе после атаки беспилотников пропал свет. По словам губернатора, отключилась автоматика высоковольтной линии на Запорожской атомной электростанции.
Сама ЗАЭС работает в штатном режиме, ее территория налету не подвергалась, заявили РИА Новости в пресс-службе станции. Как уточнила директор по коммуникациям Евгения Яшина, беспилотник атаковал АЗС.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе— шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года АЭС перешла под контроль российских специалистов.

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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарПроисшествияЕвгений БалицкийЗапорожская область
 
 
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