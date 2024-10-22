ВСУ атаковали Энергодар, погиб человек
Балицкий: при атаке беспилотников на Энергодар погиб человек
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. В Энергодаре из-за атаки украинских дронов погиб местный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. В городе отсутствует электроснабжение. Предварительно, один погибший", — написал он.
Гросси заявил о ежедневной военной активности вблизи Запорожской АЭС
18 октября, 16:12
Губернатор попросил жителей переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО, отметил Балицкий.
Накануне в городе после атаки беспилотников пропал свет. По словам губернатора, отключилась автоматика высоковольтной линии на Запорожской атомной электростанции.
Сама ЗАЭС работает в штатном режиме, ее территория налету не подвергалась, заявили РИА Новости в пресс-службе станции. Как уточнила директор по коммуникациям Евгения Яшина, беспилотник атаковал АЗС.
Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе— шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года АЭС перешла под контроль российских специалистов.
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00