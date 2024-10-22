https://ria.ru/20241022/eksport-1979225491.html
Россия в сентябре нарастила поставки кукурузы и проса в Китай
Россия в сентябре нарастила поставки кукурузы и проса в Китай - РИА Новости, 22.10.2024
Россия в сентябре нарастила поставки кукурузы и проса в Китай
Россия в сентябре заметно нарастила поставки в Китай кукурузы и проса: экспорт кукурузы по сравнению с предыдущим месяцем вырос вдвое, до 11,6 тысячи тонн, а... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T03:06
2024-10-22T03:06
2024-10-22T03:06
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия в сентябре заметно нарастила поставки в Китай кукурузы и проса: экспорт кукурузы по сравнению с предыдущим месяцем вырос вдвое, до 11,6 тысячи тонн, а проса - в 1,5 раза, до рекордных с начала года 6,6 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. Подросли поставки и в денежном выражении: кукурузы - в два раза, до 2,7 миллиона долларов, проса - в 1,5 раза, до тех же 2,7 миллиона долларов. Всего в сентябре Россия экспортировала в Китай зерна на 38,3 миллиона долларов, сократив поставки в денежном выражении по сравнению с предшествующим месяцем на 16,5%. Основными статьями зернового экспорта в начале осени стали ячмень (32,4% поставок), гречиха и просо (28,1%), а также пшеница (22,7%). В начале осени Китай закупил за рубежом зерна на 728,7 миллиона долларов, Россия заняла в рейтинге экспортеров седьмое место по объему поставок в денежном выражении, обеспечив 5,3% закупок. А в первую тройку вошли Австралия (27,6%), Аргентина (14,5%) и США (13,9%).
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экономика, россия, китай, австралия
Экономика, Россия, Китай, Австралия
Россия в сентябре нарастила поставки кукурузы и проса в Китай
Россия нарастила экспорт кукурузы и проса в Китай, следует из данных торговли
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия в сентябре заметно нарастила поставки в Китай кукурузы и проса: экспорт кукурузы по сравнению с предыдущим месяцем вырос вдвое, до 11,6 тысячи тонн, а проса - в 1,5 раза, до рекордных с начала года 6,6 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли.
Подросли поставки и в денежном выражении: кукурузы - в два раза, до 2,7 миллиона долларов, проса - в 1,5 раза, до тех же 2,7 миллиона долларов.
Всего в сентябре Россия экспортировала в Китай зерна на 38,3 миллиона долларов, сократив поставки в денежном выражении по сравнению с предшествующим месяцем на 16,5%. Основными статьями зернового экспорта в начале осени стали ячмень (32,4% поставок), гречиха и просо (28,1%), а также пшеница (22,7%).
В начале осени Китай закупил за рубежом зерна на 728,7 миллиона долларов, Россия заняла в рейтинге экспортеров седьмое место по объему поставок в денежном выражении, обеспечив 5,3% закупок. А в первую тройку вошли Австралия
(27,6%), Аргентина
(14,5%) и США
(13,9%).