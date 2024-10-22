https://ria.ru/20241022/ekoproekt-1979318414.html
Более пяти тысяч волонтеров приняли участие в экопроекте "360"
Более пяти тысяч волонтеров приняли участие в экопроекте "360" - РИА Новости, 22.10.2024
Более пяти тысяч волонтеров приняли участие в экопроекте "360"
Более пяти тысяч волонтеров из разных регионов России – от Нижнего Новгорода до Забайкалья – с мая собрали свыше 186 тонн мусора в рамках волонтерского... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:59
2024-10-22T14:59
2024-10-22T14:59
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Более пяти тысяч волонтеров из разных регионов России – от Нижнего Новгорода до Забайкалья – с мая собрали свыше 186 тонн мусора в рамках волонтерского экопроекта "360", сообщает пресс-служба холдинга Эн+, выступающего организатором акции.Волонтеры очистили территорию, площадь которой сопоставима с 334 футбольными полями. Кроме того, они сдали в переработку и утилизацию около шести тонн вторсырья (в том числе более 30 тысяч пластиковых крышечек) и свыше 120 килограммов батареек. Акция охватила 13 городов ответственности энергохолдинга и муниципалитеты, расположенные вблизи озера Байкал. Экоактивисты очистили побережье озера и рек, впадающих в Байкал, а также берега Енисея, Ангары, Илима, Китоя, Маны. В Нижнем Новгороде акции прошли на территориях, прилегающих к Оке и Пермяковскому озеру, говорится в сообщении."За 14 лет проект "360" стал практически общенациональным, и мы рады, что с каждым годом все больше людей по всей стране откликаются на наш призыв сделать мир вокруг себя лучше и чище. Основная цель проекта — сформировать в России культуру экологически осознанного поведения, и, глядя на то, как растут масштабы акции, мы надеемся, что ответственное потребление станет следующим шагом в создании такой культуры", - привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора холдинга Веры Курочкиной.Помимо уборки мусора, волонтеры занимались благоустройством туристических маршрутов, например, "Темная падь―Старая Ангасолка" на территории Прибайкальского национального парка. Участники собрали там 100 кубометров валежника, установили столы и лавки для отдыха туристов, информационные таблички, закрепили стенд с картой тропы и подготовили брус для монтажа настилов.Также в 2024 году впервые прошла акция "Сам себе "360" — это возможность для волонтеров, которые уже принимали участие в проекте "360", самостоятельно организовать акцию по уборке мусора. Такие мероприятия провели Железногорске-Илимском, Усолье-Сибирском и в Дивногорске, в них приняли более 230 волонтеров.Еще одна акция "#скажи_мусору_нет" благотворительного фонда "Подари планете жизнь" проходила при поддержке Эн+ с 1 по 4 августа в селе Онгурен в Ольхонском районе Иркутской области. Волонтеры собрали 3,5 тонны мусора и очистили территорию в 500 квадратных метров, напомнили в пресс-службе.Экологическая акция "360" проводится на протяжении 14 лет, ее инициатором стал основатель Эн+ Олег Дерипаска. За это время более 170 тысяч волонтеров убрали более 4,8 тысячи тонн мусора в различных регионах РФ.
https://ria.ru/20240802/baykal-1963580412.html
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нижний новгород, байкал, россия
Нижний Новгород, Байкал, Россия
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Более пяти тысяч волонтеров из разных регионов России – от Нижнего Новгорода до Забайкалья – с мая собрали свыше 186 тонн мусора в рамках волонтерского экопроекта "360", сообщает пресс-служба холдинга Эн+, выступающего организатором акции.
Волонтеры очистили территорию, площадь которой сопоставима с 334 футбольными полями. Кроме того, они сдали в переработку и утилизацию около шести тонн вторсырья (в том числе более 30 тысяч пластиковых крышечек) и свыше 120 килограммов батареек. Акция охватила 13 городов ответственности энергохолдинга и муниципалитеты, расположенные вблизи озера Байкал
. Экоактивисты очистили побережье озера и рек, впадающих в Байкал, а также берега Енисея, Ангары
, Илима, Китоя, Маны. В Нижнем Новгороде акции прошли на территориях, прилегающих к Оке и Пермяковскому озеру, говорится в сообщении.
"За 14 лет проект "360" стал практически общенациональным, и мы рады, что с каждым годом все больше людей по всей стране откликаются на наш призыв сделать мир вокруг себя лучше и чище. Основная цель проекта — сформировать в России культуру экологически осознанного поведения, и, глядя на то, как растут масштабы акции, мы надеемся, что ответственное потребление станет следующим шагом в создании такой культуры", - привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора холдинга Веры Курочкиной.
Помимо уборки мусора, волонтеры занимались благоустройством туристических маршрутов, например, "Темная падь―Старая Ангасолка" на территории Прибайкальского национального парка. Участники собрали там 100 кубометров валежника, установили столы и лавки для отдыха туристов, информационные таблички, закрепили стенд с картой тропы и подготовили брус для монтажа настилов.
Также в 2024 году впервые прошла акция "Сам себе "360" — это возможность для волонтеров, которые уже принимали участие в проекте "360", самостоятельно организовать акцию по уборке мусора. Такие мероприятия провели Железногорске-Илимском, Усолье-Сибирском
и в Дивногорске
, в них приняли более 230 волонтеров.
Еще одна акция "#скажи_мусору_нет" благотворительного фонда "Подари планете жизнь" проходила при поддержке Эн+ с 1 по 4 августа в селе Онгурен в Ольхонском районе Иркутской области
. Волонтеры собрали 3,5 тонны мусора и очистили территорию в 500 квадратных метров, напомнили в пресс-службе.
Экологическая акция "360" проводится на протяжении 14 лет, ее инициатором стал основатель Эн+ Олег Дерипаска
. За это время более 170 тысяч волонтеров убрали более 4,8 тысячи тонн мусора в различных регионах РФ.