https://ria.ru/20241022/ekoproekt-1979318414.html

Более пяти тысяч волонтеров приняли участие в экопроекте "360"

Более пяти тысяч волонтеров приняли участие в экопроекте "360" - РИА Новости, 22.10.2024

Более пяти тысяч волонтеров приняли участие в экопроекте "360"

Более пяти тысяч волонтеров из разных регионов России – от Нижнего Новгорода до Забайкалья – с мая собрали свыше 186 тонн мусора в рамках волонтерского... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:59

2024-10-22T14:59

2024-10-22T14:59

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байкал

россия

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Более пяти тысяч волонтеров из разных регионов России – от Нижнего Новгорода до Забайкалья – с мая собрали свыше 186 тонн мусора в рамках волонтерского экопроекта "360", сообщает пресс-служба холдинга Эн+, выступающего организатором акции.Волонтеры очистили территорию, площадь которой сопоставима с 334 футбольными полями. Кроме того, они сдали в переработку и утилизацию около шести тонн вторсырья (в том числе более 30 тысяч пластиковых крышечек) и свыше 120 килограммов батареек. Акция охватила 13 городов ответственности энергохолдинга и муниципалитеты, расположенные вблизи озера Байкал. Экоактивисты очистили побережье озера и рек, впадающих в Байкал, а также берега Енисея, Ангары, Илима, Китоя, Маны. В Нижнем Новгороде акции прошли на территориях, прилегающих к Оке и Пермяковскому озеру, говорится в сообщении."За 14 лет проект "360" стал практически общенациональным, и мы рады, что с каждым годом все больше людей по всей стране откликаются на наш призыв сделать мир вокруг себя лучше и чище. Основная цель проекта — сформировать в России культуру экологически осознанного поведения, и, глядя на то, как растут масштабы акции, мы надеемся, что ответственное потребление станет следующим шагом в создании такой культуры", - привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора холдинга Веры Курочкиной.Помимо уборки мусора, волонтеры занимались благоустройством туристических маршрутов, например, "‎Темная падь―Старая Ангасолка" на территории Прибайкальского национального парка. Участники собрали там 100 кубометров валежника, установили столы и лавки для отдыха туристов, информационные таблички, закрепили стенд с картой тропы и подготовили брус для монтажа настилов.Также в 2024 году впервые прошла акция "Сам себе "360" — это возможность для волонтеров, которые уже принимали участие в проекте "360", самостоятельно организовать акцию по уборке мусора. Такие мероприятия провели Железногорске-Илимском, Усолье-Сибирском и в Дивногорске, в них приняли более 230 волонтеров.Еще одна акция "#скажи_мусору_нет" благотворительного фонда "‎Подари планете жизнь" проходила при поддержке Эн+ с 1 по 4 августа в селе Онгурен в Ольхонском районе Иркутской области. Волонтеры собрали 3,5 тонны мусора и очистили территорию в 500 квадратных метров, напомнили в пресс-службе.Экологическая акция "360" проводится на протяжении 14 лет, ее инициатором стал основатель Эн+ Олег Дерипаска. За это время более 170 тысяч волонтеров убрали более 4,8 тысячи тонн мусора в различных регионах РФ.

https://ria.ru/20240802/baykal-1963580412.html

https://ria.ru/20240918/aktsiya-1973412422.html

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нижний новгород, байкал, россия