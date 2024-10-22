https://ria.ru/20241022/dollar-1979287066.html

Стало известно, с какой проблемой массово столкнулись россияне за границей

Стало известно, с какой проблемой массово столкнулись россияне за границей - РИА Новости, 22.10.2024

Стало известно, с какой проблемой массово столкнулись россияне за границей

Ситуация с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовая и наблюдается по всему миру, от этого страдают и российские... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:26

2024-10-22T12:26

2024-10-22T12:52

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ситуация с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовая и наблюдается по всему миру, от этого страдают и российские туристы, валюту нового образца требуют в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян."Мы видим, что проблема с дефицитом купюр нового образца наблюдается уже второй год. Она массовая и связана с тем, что в ряде дружественных стран в обменных пунктах не принимают купюры старого образца, кроме новых, или не принимают купюры с отметками, печатями, подписями и тому подобным. Где-то вообще отказываются менять старые доллары, а где-то меняют с существенным дисконтом", — сказал Мурадян.Вице-президент отметил, что проблема острая, она есть в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и практически во всем мире.Он подчеркнул, что ситуация коснулась не только российских туристов. "Она не внутрироссийская, и, вероятно, связана с мировым кризисом долларовой ликвидности. Но пока что никто внятно объяснить не может, с чем именно. Ни одна купюра доллара не выходила из обращения. И если в России нежелание принимать в обменных пунктах купюры старого образца можно объяснить отсутствием доступа банков к наличной валюте и обмену старых купюр на новые, то почему это происходит в других странах - остается непонятно", — заключил он.

https://ria.ru/20240926/dollar-1974744719.html

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россия, федеральная резервная система сша, министерство финансов сша, новости - туризм