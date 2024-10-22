https://ria.ru/20241022/dollar-1979287066.html
Стало известно, с какой проблемой массово столкнулись россияне за границей
Стало известно, с какой проблемой массово столкнулись россияне за границей - РИА Новости, 22.10.2024
Стало известно, с какой проблемой массово столкнулись россияне за границей
Ситуация с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовая и наблюдается по всему миру, от этого страдают и российские... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:26
2024-10-22T12:26
2024-10-22T12:52
туризм
россия
федеральная резервная система сша
министерство финансов сша
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_5b1aec3ea18f82966ad76c9d96431541.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ситуация с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовая и наблюдается по всему миру, от этого страдают и российские туристы, валюту нового образца требуют в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян."Мы видим, что проблема с дефицитом купюр нового образца наблюдается уже второй год. Она массовая и связана с тем, что в ряде дружественных стран в обменных пунктах не принимают купюры старого образца, кроме новых, или не принимают купюры с отметками, печатями, подписями и тому подобным. Где-то вообще отказываются менять старые доллары, а где-то меняют с существенным дисконтом", — сказал Мурадян.Вице-президент отметил, что проблема острая, она есть в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и практически во всем мире.Он подчеркнул, что ситуация коснулась не только российских туристов. "Она не внутрироссийская, и, вероятно, связана с мировым кризисом долларовой ликвидности. Но пока что никто внятно объяснить не может, с чем именно. Ни одна купюра доллара не выходила из обращения. И если в России нежелание принимать в обменных пунктах купюры старого образца можно объяснить отсутствием доступа банков к наличной валюте и обмену старых купюр на новые, то почему это происходит в других странах - остается непонятно", — заключил он.
https://ria.ru/20240926/dollar-1974744719.html
https://ria.ru/20240905/briks-1970796166.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73c66d6338c940114eb39be5e319d772.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная резервная система сша, министерство финансов сша, новости - туризм
Туризм, Россия, Федеральная резервная система США, Министерство финансов США, Новости - Туризм
Стало известно, с какой проблемой массово столкнулись россияне за границей
АТОР предупредила россиян о проблемах при обмене старых долларов за границей
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ситуация с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовая и наблюдается по всему миру, от этого страдают и российские туристы, валюту нового образца требуют в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Мы видим, что проблема с дефицитом купюр нового образца наблюдается уже второй год. Она массовая и связана с тем, что в ряде дружественных стран в обменных пунктах не принимают купюры старого образца, кроме новых, или не принимают купюры с отметками, печатями, подписями и тому подобным. Где-то вообще отказываются менять старые доллары, а где-то меняют с существенным дисконтом", — сказал Мурадян.
Вице-президент отметил, что проблема острая, она есть в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и практически во всем мире.
Он подчеркнул, что ситуация коснулась не только российских туристов.
"Она не внутрироссийская, и, вероятно, связана с мировым кризисом долларовой ликвидности. Но пока что никто внятно объяснить не может, с чем именно. Ни одна купюра доллара не выходила из обращения. И если в России
нежелание принимать в обменных пунктах купюры старого образца можно объяснить отсутствием доступа банков к наличной валюте и обмену старых купюр на новые, то почему это происходит в других странах - остается непонятно", — заключил он.