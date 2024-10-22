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По делу о мошенничестве с квартирой Долиной задержали жителя Йошкар-Олы - РИА Новости, 22.10.2024
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Шоубиз
 
17:35 22.10.2024 (обновлено: 19:30 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/dolina-1979388620.html
По делу о мошенничестве с квартирой Долиной задержали жителя Йошкар-Олы
По делу о мошенничестве с квартирой Долиной задержали жителя Йошкар-Олы - РИА Новости, 22.10.2024
По делу о мошенничестве с квартирой Долиной задержали жителя Йошкар-Олы
Жителя Йошкар-Олы задержали по делу о мошенничестве, жертвой которого стала певица Лариса Долина, сообщила московская прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:35
2024-10-22T19:30
шоубиз
происшествия
йошкар-ола
москва
россия
лариса долина
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жителя Йошкар-Олы задержали по делу о мошенничестве, жертвой которого стала певица Лариса Долина, сообщила московская прокуратура в Telegram-канале. "Им оказался 43-летний ранее судимый житель города. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"). &lt;...&gt; Вину он признал, показав, что действовал за денежное вознаграждение", — говорится в заявлении.По данным ведомства, злоумышленник покупал средства связи и сим-карты для общения между членами организованной группы, переписывался с ними в Сети и передавал сведения о подконтрольных ему банковских картах, на которые получал похищенные деньги. Затем он обналичивал их и передавал соучастникам преступления.Отмечается, что по этой же схеме он действовал 8 июля, когда потерпевшая перевела ему на счет более 3,1 миллиона рублей.Суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве, указав, что контролируют расследование.Летом Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложили арест. В тексте искового заявления певица заявила, что пошла на сделку, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.Как сообщили в МВД, уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей возбудили в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов, сейчас она находится в СИЗО.По информации столичной прокуратуры, телефонные мошенники "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
https://ria.ru/20241002/dolina-1975937472.html
https://ria.ru/20241010/dolina-1977340137.html
https://realty.ria.ru/20240816/moshennichestvo-1966430778.html
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происшествия, йошкар-ола, москва, россия, лариса долина
Шоубиз, Происшествия, Йошкар-Ола, Москва, Россия, Лариса Долина

По делу о мошенничестве с квартирой Долиной задержали жителя Йошкар-Олы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкКонцерт "Вахтангов. Путь домой" во Владикавказе
Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жителя Йошкар-Олы задержали по делу о мошенничестве, жертвой которого стала певица Лариса Долина, сообщила московская прокуратура в Telegram-канале.
"Им оказался 43-летний ранее судимый житель города. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"). <...> Вину он признал, показав, что действовал за денежное вознаграждение", — говорится в заявлении.
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По данным ведомства, злоумышленник покупал средства связи и сим-карты для общения между членами организованной группы, переписывался с ними в Сети и передавал сведения о подконтрольных ему банковских картах, на которые получал похищенные деньги. Затем он обналичивал их и передавал соучастникам преступления.
Отмечается, что по этой же схеме он действовал 8 июля, когда потерпевшая перевела ему на счет более 3,1 миллиона рублей.
Суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве, указав, что контролируют расследование.
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Летом Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложили арест. В тексте искового заявления певица заявила, что пошла на сделку, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.
Как сообщили в МВД, уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей возбудили в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов, сейчас она находится в СИЗО.
По информации столичной прокуратуры, телефонные мошенники "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
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