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Глава Якутии передал бойцам в ДНР новую партию техники
Глава Якутии передал бойцам в ДНР новую партию техники - РИА Новости, 22.10.2024
Глава Якутии передал бойцам в ДНР новую партию техники
Глава Якутии Айсен Николаев передал новую партию техники от местных разработчиков якутским бойцам в ДНР, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:17
2024-10-22T09:17
2024-10-22T09:17
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
донецкая народная республика
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ЯКУТСК, 22 окт - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев передал новую партию техники от местных разработчиков якутским бойцам в ДНР, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха. Николаев находится в Донецкой Народной Республике с рабочим визитом. Он посетил войсковые части и полигоны, где военнослужащие проходят боевую подготовку. Также глава региона побывал в центрах по беспилотникам, в которых работают якутяне. "В опорном пункте глава Якутии передал бойцам новую партию техники. Воинские части, где служат якутяне, получили сертификаты на 7 вездеходов, произведенных ООО "Якт-Сокол", резидентом ТОР "Патриотическая", - рассказали в пресс-службе. Ранее Николаев сообщал, что в Якутии создана специальная комиссия для помощи бойцам СВО и их семьям, нацеленная на оперативное принятие решений. На форуме "Армия" республика представила новые разработки для бойцов СВО - квадроциклы, экипировку, сублимированную пищу, болотоходы и электромотоциклы. На передовую из Якутии отправлено большое количество транспортных средств и беспилотников. Регулярно направляются тепловизоры, приборы ночного видения, средства связи, электрогенераторы, отопительное оборудование, обмундирование и снаряжение, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия.
https://ria.ru/20241014/yakutiya-1977948759.html
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айсен николаев, республика саха (якутия), донецкая народная республика
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия), Донецкая Народная Республика
ЯКУТСК, 22 окт - РИА Новости.
Глава Якутии Айсен Николаев передал новую партию техники от местных разработчиков якутским бойцам в ДНР, сообщает
пресс-служба главы и правительства Республики Саха.
Николаев находится в Донецкой Народной Республике с рабочим визитом. Он посетил войсковые части и полигоны, где военнослужащие проходят боевую подготовку. Также глава региона побывал в центрах по беспилотникам, в которых работают якутяне.
"В опорном пункте глава Якутии передал бойцам новую партию техники. Воинские части, где служат якутяне, получили сертификаты на 7 вездеходов, произведенных ООО "Якт-Сокол", резидентом ТОР "Патриотическая", - рассказали в пресс-службе.
Ранее Николаев сообщал, что в Якутии создана специальная комиссия для помощи бойцам СВО и их семьям, нацеленная на оперативное принятие решений.
На форуме "Армия" республика представила новые разработки для бойцов СВО - квадроциклы, экипировку, сублимированную пищу, болотоходы и электромотоциклы.
На передовую из Якутии отправлено большое количество транспортных средств и беспилотников. Регулярно направляются тепловизоры, приборы ночного видения, средства связи, электрогенераторы, отопительное оборудование, обмундирование и снаряжение, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия.