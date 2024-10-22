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ВСУ обстреляли территорию ДНР 28 раз за сутки - РИА Новости, 22.10.2024
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00:20 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/dnr-1979220306.html
ВСУ обстреляли территорию ДНР 28 раз за сутки
ВСУ обстреляли территорию ДНР 28 раз за сутки - РИА Новости, 22.10.2024
ВСУ обстреляли территорию ДНР 28 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 81 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T00:20
2024-10-22T00:20
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
в мире
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 81 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать восемь вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать восемь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Сообщается, что всего за сутки ВСУ выпустили 81 различный боеприпас. По данным представительства, поступили сведения о ранении четырех мирных жителей. За предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.
https://ria.ru/20241021/dron-1979121510.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире, сцкк, украина
Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире, СЦКК, Украина
ВСУ обстреляли территорию ДНР 28 раз за сутки

За минувшие сутки ВСУ обстреляли 28 раз территорию ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 81 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Двадцать восемь вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать восемь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Сообщается, что всего за сутки ВСУ выпустили 81 различный боеприпас.
По данным представительства, поступили сведения о ранении четырех мирных жителей.
За предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.
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