https://ria.ru/20241022/dnr-1979220306.html

ВСУ обстреляли территорию ДНР 28 раз за сутки

ВСУ обстреляли территорию ДНР 28 раз за сутки - РИА Новости, 22.10.2024

ВСУ обстреляли территорию ДНР 28 раз за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 81 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T00:20

2024-10-22T00:20

2024-10-22T00:20

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

в мире

сцкк

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 81 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать восемь вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать восемь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Сообщается, что всего за сутки ВСУ выпустили 81 различный боеприпас. По данным представительства, поступили сведения о ранении четырех мирных жителей. За предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.

https://ria.ru/20241021/dron-1979121510.html

https://ria.ru/20241019/dnr-1978860654.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире, сцкк, украина