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В Красноярском крае нашли пропавших детей - РИА Новости, 22.10.2024
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08:17 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/deti-1979237843.html
В Красноярском крае нашли пропавших детей
В Красноярском крае нашли пропавших детей - РИА Новости, 22.10.2024
В Красноярском крае нашли пропавших детей
Разыскиваемые дети из Шарыпово в Красноярском крае найдены в 30 километрах от города, в селе Парная, с детьми всё в порядке, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:17
2024-10-22T08:17
происшествия
шарыпово
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 22 окт – РИА Новости. Разыскиваемые дети из Шарыпово в Красноярском крае найдены в 30 километрах от города, в селе Парная, с детьми всё в порядке, сообщает региональный главк МВД. Ранее ведомство сообщало, что в Шарыпово подняли весь личный состав полиции по тревоге на поиски двух пропавших несовершеннолетних. В дежурную часть обратились две женщины с сообщением о том, что их дети – девочка 2013 года рождения и мальчик 2014 года рождения – ушли из дома в 6-м микрорайоне около 17:00 (13:00 мск) и не вернулись. "Несовершеннолетние обнаружены сотрудниками полиции в одном из заброшенных домов села Парная. Ранее семья проживала в этом населенном пункте, в связи с чем местность знакома детям… Полицейские выясняют, каким образом они добрались до населенного пункта, преодолев расстояние в более чем 30 километров", - говорится в сообщении. В МВД уточняют, что жизни и здоровью брата и сестры ничего не угрожает. Сейчас их везут в отдел полиции, где выяснят причины и обстоятельства ухода из дома.
https://ria.ru/20240608/deti-1951577769.html
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происшествия, шарыпово, красноярский край
Происшествия, Шарыпово, Красноярский край
В Красноярском крае нашли пропавших детей

Потерявшихся детей из Шарыпово нашли в селе Парная в 30 километрах от города

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 22 окт – РИА Новости. Разыскиваемые дети из Шарыпово в Красноярском крае найдены в 30 километрах от города, в селе Парная, с детьми всё в порядке, сообщает региональный главк МВД.
Ранее ведомство сообщало, что в Шарыпово подняли весь личный состав полиции по тревоге на поиски двух пропавших несовершеннолетних. В дежурную часть обратились две женщины с сообщением о том, что их дети – девочка 2013 года рождения и мальчик 2014 года рождения – ушли из дома в 6-м микрорайоне около 17:00 (13:00 мск) и не вернулись.
"Несовершеннолетние обнаружены сотрудниками полиции в одном из заброшенных домов села Парная. Ранее семья проживала в этом населенном пункте, в связи с чем местность знакома детям… Полицейские выясняют, каким образом они добрались до населенного пункта, преодолев расстояние в более чем 30 километров", - говорится в сообщении.
В МВД уточняют, что жизни и здоровью брата и сестры ничего не угрожает. Сейчас их везут в отдел полиции, где выяснят причины и обстоятельства ухода из дома.
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