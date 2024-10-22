https://ria.ru/20241022/deti-1979237843.html

В Красноярском крае нашли пропавших детей

В Красноярском крае нашли пропавших детей - РИА Новости, 22.10.2024

В Красноярском крае нашли пропавших детей

Разыскиваемые дети из Шарыпово в Красноярском крае найдены в 30 километрах от города, в селе Парная, с детьми всё в порядке, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T08:17

2024-10-22T08:17

2024-10-22T08:17

происшествия

шарыпово

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 22 окт – РИА Новости. Разыскиваемые дети из Шарыпово в Красноярском крае найдены в 30 километрах от города, в селе Парная, с детьми всё в порядке, сообщает региональный главк МВД. Ранее ведомство сообщало, что в Шарыпово подняли весь личный состав полиции по тревоге на поиски двух пропавших несовершеннолетних. В дежурную часть обратились две женщины с сообщением о том, что их дети – девочка 2013 года рождения и мальчик 2014 года рождения – ушли из дома в 6-м микрорайоне около 17:00 (13:00 мск) и не вернулись. "Несовершеннолетние обнаружены сотрудниками полиции в одном из заброшенных домов села Парная. Ранее семья проживала в этом населенном пункте, в связи с чем местность знакома детям… Полицейские выясняют, каким образом они добрались до населенного пункта, преодолев расстояние в более чем 30 километров", - говорится в сообщении. В МВД уточняют, что жизни и здоровью брата и сестры ничего не угрожает. Сейчас их везут в отдел полиции, где выяснят причины и обстоятельства ухода из дома.

https://ria.ru/20240608/deti-1951577769.html

шарыпово

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шарыпово, красноярский край