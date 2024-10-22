Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре завели дело после массовой драки с жителями Дагестана - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/delo-1979264326.html
В Краснодаре завели дело после массовой драки с жителями Дагестана
В Краснодаре завели дело после массовой драки с жителями Дагестана - РИА Новости, 22.10.2024
В Краснодаре завели дело после массовой драки с жителями Дагестана
Уголовное дело о хулиганстве группой лиц возбуждено после массовой драки с жителями Дагестана, машину которых перевернули в Краснодаре, сообщило УМВД краевой... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:06
2024-10-22T11:06
происшествия
краснодар
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве группой лиц возбуждено после массовой драки с жителями Дагестана, машину которых перевернули в Краснодаре, сообщило УМВД краевой столицы в Telegram-канале. Ранее в сети появились кадры, как толпа людей с нескольких сторон перекрывает на проезжей части дорогу "Жигулям", затем начинает бить стекла и вырывать двери, избивать и пинать людей в салоне. Перед тем как разойтись, они перевернули машину на бок. В правоохранительных органах РИА Новости подтвердили, что в салоне находились жители Дагестана, которые активно пытались познакомиться с девушками на улицах Краснодара - это и не понравилось местным мужчинам. Основные зачинщики драки были установлены и опрошены, они отказались от каких-либо претензий друг к другу. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), предусматривающей вплоть до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Установлено, что 19 октября на улице Комарова группа лиц в ходе массовой драки повредила отечественный автомобиль своих оппонентов.
https://ria.ru/20240426/draka-1942634004.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, республика дагестан
Происшествия, Краснодар, Республика Дагестан
В Краснодаре завели дело после массовой драки с жителями Дагестана

В Краснодаре после массовой драки с жителями Дагестана завели дело о хулиганстве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве группой лиц возбуждено после массовой драки с жителями Дагестана, машину которых перевернули в Краснодаре, сообщило УМВД краевой столицы в Telegram-канале.
Ранее в сети появились кадры, как толпа людей с нескольких сторон перекрывает на проезжей части дорогу "Жигулям", затем начинает бить стекла и вырывать двери, избивать и пинать людей в салоне. Перед тем как разойтись, они перевернули машину на бок. В правоохранительных органах РИА Новости подтвердили, что в салоне находились жители Дагестана, которые активно пытались познакомиться с девушками на улицах Краснодара - это и не понравилось местным мужчинам. Основные зачинщики драки были установлены и опрошены, они отказались от каких-либо претензий друг к другу.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), предусматривающей вплоть до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Установлено, что 19 октября на улице Комарова группа лиц в ходе массовой драки повредила отечественный автомобиль своих оппонентов.
Граждане Республики Узбекистан, устроившие массовую драку в Туапсе - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Устроивших массовую драку в Туапсе узбекистанцев выдворят из России
26 апреля, 21:54
 
ПроисшествияКраснодарРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала