https://ria.ru/20241022/delo-1979264326.html

В Краснодаре завели дело после массовой драки с жителями Дагестана

В Краснодаре завели дело после массовой драки с жителями Дагестана - РИА Новости, 22.10.2024

В Краснодаре завели дело после массовой драки с жителями Дагестана

Уголовное дело о хулиганстве группой лиц возбуждено после массовой драки с жителями Дагестана, машину которых перевернули в Краснодаре, сообщило УМВД краевой... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:06

2024-10-22T11:06

2024-10-22T11:06

происшествия

краснодар

республика дагестан

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КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве группой лиц возбуждено после массовой драки с жителями Дагестана, машину которых перевернули в Краснодаре, сообщило УМВД краевой столицы в Telegram-канале. Ранее в сети появились кадры, как толпа людей с нескольких сторон перекрывает на проезжей части дорогу "Жигулям", затем начинает бить стекла и вырывать двери, избивать и пинать людей в салоне. Перед тем как разойтись, они перевернули машину на бок. В правоохранительных органах РИА Новости подтвердили, что в салоне находились жители Дагестана, которые активно пытались познакомиться с девушками на улицах Краснодара - это и не понравилось местным мужчинам. Основные зачинщики драки были установлены и опрошены, они отказались от каких-либо претензий друг к другу. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), предусматривающей вплоть до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Установлено, что 19 октября на улице Комарова группа лиц в ходе массовой драки повредила отечественный автомобиль своих оппонентов.

https://ria.ru/20240426/draka-1942634004.html

краснодар

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происшествия, краснодар, республика дагестан